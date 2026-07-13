マイク・フェルウェイ氏は、アヤックスが狙う補強は諦めるべきだと語る。「彼は現実的な選択肢ではない」

マイク・フェルウェイ氏は、アヤックスがアゼディン・ウナヒを獲得する可能性は極めて低いと語る。同氏は月曜日、デ・テレグラーフ紙のポッドキャスト「Kick-off」で述べた。

先週末、移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏がXで、アヤックスが26歳MFの獲得を交渉中と報じた。W杯でモロッコ代表としてプレーしたウナヒは、ジローナと2030年半ばまで契約している。

契約解除条項は2500万ユーロで、アヤックスは減額を交渉している。ミシェル監督は昨季まで指導した同選手を高く評価している。

しかしフェルウェイ氏は「オウナヒのアヤックス移籍は現実的ではない」と断言。「アヤックスは彼を高く評価しているが、ジローナが移籍金を大幅に下げなければ難しい」と説明した。

「ただし移籍金は2500万ユーロに設定されている。彼は前回のW杯と今回のW杯で好パフォーマンスを見せたが、その間の活躍は目立たなかった。アヤックスがそこまで払うとはとても思えない。」

Transfermarktの市場価値は1000万ユーロだが、アヤックスはそれ以上を支払う必要がある。

モロッコ代表として55試合に出場した同選手は、昨季ジローナでラ・リーガから降格したため、今夏退団が濃厚だ。