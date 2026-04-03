マイク・フェルウェイは次のように予測している。「アヤックスがFCバルセロナから2、3人の選手を獲得するのは間違いない」

マイク・フェルウェイ氏は、来夏、アヤックスがFCバルセロナから数名の選手をレンタルで獲得すると予想している。このクラブウォッチャーは、デ・テレグラフ紙のポッドキャスト『Kick-Off』でそう語った。これはもちろん、カタルーニャの強豪クラブと非常に親密な関係にあるテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフ氏と関係がある。

「ヨルディ・クライフは本当に巨大なネットワークを持っている」と、フェルウェイは話を切り出した。「ヨハン・クライフに関するドキュメンタリーのプレミア上映会に行けば分かるが、そこにはジョアン・ラポルタ（FCバルセロナ会長、編注）も普通にいる。つまり、FCバルセロナとのつながりがあるのだ。」

そのため、フェルウェイは今後数ヶ月のうちにクライフが以前の所属クラブに接触するのではないかと推測している。「間違いなく、FCバルセロナから1人、2人、もしかすると3人のレンタル選手が来るだろう」

「そのコネはジョルディが持っている。技術ディレクターという立場にそんな大物がいることの利点だ。そうすれば、多くの扉が開かれる。」ポッドキャストでは、ボヤン・クルキッチなど、かつてアヤックスに加入したバルサの若手選手たちへの言及がすぐに暗に示された。

「彼らは大物ではなかった」と同業のジャーナリスト、スティーブン・クーイマンは言う。「いや、でも今のバルサBを見てみろ」とフェルウェイは反論する。「今週、シェーン・クライファートが契約を2年延長したばかりだ。」

「今すぐには実現しないだろう。まずはバルセロナ1軍でのチャンスを掴むはずだから。だが、もし今年出場機会が得られなければ、アヤックスへの移籍は極めて理にかなった選択だ。PSVのシャビ・シモンズを見れば、それがいかにうまくいくかが分かるだろう。」

「オランダU-19代表でシェーンを見たことがあるが、本当に素晴らしい選手だ」と、クルーイベルト・ジュニアの実力について尋ねられると、フェルウェイは答えた。「来年、彼がバルサのトップチームで初出場を果たす可能性は十分あると思う。」