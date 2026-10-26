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ライブ
imago-sport-1083088383.jpgANP
Siep Engelen
翻訳者：

マイク・フェルウェイが明かす「アヤックスが冬に彼を売却するとしたら、非常に奇妙だ」

アヤックス
ユーリ・バース

ジョルディ・クライフは今冬、選手の売却に乗り気ではないようだ。マイク・フェルウェイ氏がデ・テレグラーフ「キックオフ」ポッドキャストで明かした。今シーズンのアヤックスにとって、優勝争いが最優先事項となっている。

例えば、デイリー・ブリントがアヤックスのチームに復帰したことで、ピム・セデー氏はユーリ・バースの立場を懸念している。しかしフェルウェイ氏によれば、バースが今冬に移籍することはないという。 

「それは、その時にチームがどのような状況にあるかによる」と、アヤックス担当記者は話し始めた。「彼らは優勝に全力を注いでいると思う。優勝争いの真っただ中にいるのに、冬にバースを売却したら非常に奇妙だ」 

昨夏、バースは移籍に非常に近づいていた。フランチェスコ・ファリオーリ率いるFCポルトが強い関心を示していたが、最終的にアヤックスは移籍を認めなかった。「夏にはいろいろなことがあった」と、バース自身も認めていた。 

現在、バースはミチェル・サンチェス監督の下でアヤックスの守備陣における絶対的な存在ではなくなったものの、今シーズンはここまで14試合に出場している。アヤックスにとっての競技面での重要性を考えれば、今冬に移籍するとは考えにくい。 

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バースにはブリントに加え、ディース・ヤンセという新たな競争相手もいる。左利きの同DFは昨年FCフローニンゲンにレンタル移籍していたが、今はアヤックスでチャンスをつかもうとしている。 

「アヤックスが最も将来性を感じているのはヤンセだと思う」とフェルウェイ氏は語る。「最終的に誰を最も高く売れるかも考えなければならない。ヤンセの方がプレミアリーグ向きの特徴をずっと多く備えている。大柄で強く、そのうえプレーもうまい。プレミアリーグのクラブがユーリ・バースをすぐに獲得するかは分からない。サッカーの技術はバースの方が上だがね」

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