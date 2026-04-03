マイク・フェルウェイから重大なニュースが届いた。「アヤックスに確認してみたところ……」

マイク・フェルウェイ氏の情報によると、ジローナのミチェル監督は、アヤックスにとってまだそれほど具体的な候補ではないようだ。移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏は木曜日、アヤックスが同スペイン人監督と「交渉中」であると主張していた。

『デ・テレグラフ』紙のクラブウォッチャーである彼は、ポッドキャストシリーズ『キックオフ』の放送でこう語った。「アヤックス内部に少し情報を聞いてみたところ……」とフェルウェイスは切り出した。ヨルディ・クライフには明確な戦略があるようだ。

「こうだ。ヨルディ・クライフは、アヤックスにふさわしいと考えるオランダ人監督を2、3人挙げている。アルネ・スロット、ピーター・ボス、エリック・テン・ハグだ。しかし、現時点ではこの3人とも獲得不可能だ。そのため、彼は国外に目を向けている」

おそらくクルイフは、その際に自身の広範なスペイン人ネットワークを活用するだろう。「そうなるとスペインに落ち着くのは理にかなっている。しかし、実際に『まだどの監督とも話し合っていない』と断言する人々もいる」とフェルウェイは指摘する。

「そもそもヨルディ・クライフがわざわざそうする必要はない」と、アムステルダムに拠点を置く朝刊紙の記者は続ける。「彼は彼ら全員を個人的に知っており、彼らの実力を把握しているからだ。」

「しかし、ミチェルが他の2、3、4人のスペイン人監督たちと共に、有力候補の一人であることは明らかだ」とフェルウェイは認める。しかし、現時点では交渉は一切行われていない。