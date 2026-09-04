マイク・ディーンが批判の嵐に直面、イングランド・プレミアリーグを揺るがしたスキャンダルに反論

元イングランド人審判のマイク・ディーンは、プレミアリーグの試合を裁く中で、できるだけ長い時間ホイッスルを吹かないよう自らに課すことや、センターサークルの中にとどまり続けることなど、独自の「ゲーム」を行っていたと明かし、大きな論争を巻き起こした。この告白は、審判のプロ意識と公正さをめぐる鋭い疑問を呼んでいる。

ディーンは元スター選手のジェイミー・ヴァーディの番組に出演した際、これらのチャレンジを一種の遊びとして捉えていたと語り、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）技術が導入される前のいくつかの試合では、20分から25分の間ホイッスルを吹かずに続けることに成功したと明かした。また別の機会には、およそ15分間センターサークルの中にとどまろうとしたこともあったという。

この発言は広範な批判を招いた。批判する側は、プレミアリーグの試合をこうした個人的なチャレンジの場に変えることは、判定の性質に疑問符を投げかけるものだと指摘。とりわけディーンは、そのキャリアの中でこの大会で数百試合を裁いてきた人物である。

怒りが高まる中、この元審判はソーシャルメディアの自身のアカウントを通じて立場を説明せざるを得なくなり、自らの発言はイングランドの審判の公正さを軽んじたり、同僚に疑念を投げかけたりする意図はなかったと強調した。

ディーンは次のように述べた。「プロの審判として過ごした25年間、私は常に最善を尽くして競技のルールを適用してきた」。そして、自身のスタイルは可能な限りプレーを続けさせることを基本とし、審判の介入を必要としない限り、接触に関しては高い基準を適用することを好んでいたと説明した。

さらに、介入を要する反則については適切に対処してきたとし、こう強調した。「私に、自国の審判の公正さを軽んじる意図はなかった。私は常にこの職業と、審判であることに伴う責任を尊重してきた」。

ディーンは2022年に審判を引退しており、20年以上にわたるキャリアの中でプレミアリーグで550試合以上を裁いた。