サウジアラビア代表GKムハンマド・アル・オワイスはウルグアイ戦終盤、筋肉痛でマイアミのピッチを退いた。

ウルグアイ戦で1－1の引き分けに貢献したアル・オワイスは、危険なシュートを連発でセーブした後、ピッチで治療を受けた。疲労の影響でアディショナルタイムに退場し、第2戦の出場が危ぶまれた。

サウジアラビア代表のギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスは、アル・オワイスがスペイン戦に問題なく出場できると強調した。

ドニス監督は試合前会見で「アル・オワイスは疲労だけで、スペイン戦に出場できる」と説明した。

この発言は、ウルグアイ戦終盤にハムストリングを気に掛ける姿が映し出されたことを受けたもの。

第1節ではウルグアイの猛攻を再三止め、チームを救った。スカイスポーツは後半アディショナルタイムの同点弾を許しても「真のヒーロー」と称えた。

Sofascoreでは7.7点をマークし、両チーム最高評価でMOMに選ばれた。

サウジアラビアは41分、アブドゥル・イラフ・アル＝オマリのゴールでウルグアイに先制したが、80分にマキシ・アラウホに同点とされた。この試合はスペイン、カーボベルデと同組のグループ8で激しい接戦となった。

コーチ陣はスペイン戦でも好調を維持すると期待している。ドニス監督は「予選突破の鍵」と位置づけ、1勝もしていないグループ状況からその重要性は高い。