マイアミのスタジアムで、FIFAが南アフリカの故スター選手を公式に追悼した。

2026年W杯準々決勝ノルウェー対イングランド戦のキックオフ直前、マイアミのスタジアムは悲しみに包まれた。選手と観客は25歳で亡くなった南アフリカ代表MFジェイデン・アダムス選手を追悼し、1分間の黙祷を捧げた。

彼のSNSアカウントは自然発生的な追悼の場となり、最後の投稿は6月25日のアステカ・スタジアムでの南アフリカ対メキシコ戦の写真だった。

この試合で先発したアダムズは、メキシコのロベルト・アルバラドやセサル・モンテスと対戦。これが彼の唯一かつ最後のワールドカップ出場となった。