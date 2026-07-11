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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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マイアミのスタジアムで、FIFAが南アフリカの故スター選手を公式に追悼した。

ノルウェー 対 イングランド
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J. Adams
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悲報

2026年W杯準々決勝ノルウェー対イングランド戦のキックオフ直前、マイアミのスタジアムは悲しみに包まれた。選手と観客は25歳で亡くなった南アフリカ代表MFジェイデン・アダムス選手を追悼し、1分間の黙祷を捧げた。

彼のSNSアカウントは自然発生的な追悼の場となり、最後の投稿は6月25日のアステカ・スタジアムでの南アフリカ対メキシコ戦の写真だった。

この試合で先発したアダムズは、メキシコのロベルト・アルバラドやセサル・モンテスと対戦。これが彼の唯一かつ最後のワールドカップ出場となった。

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