イタリア王者に36度輝いたユヴェントスは日曜夜、ホームでラツィオに0-3（前半0-1）で敗れた。24歳のヴォルテマーデも途中出場したが、今季2敗目を防ぐことはできなかった。

ルチアーノ・スパレッティ監督は、レンタル加入中の同選手を46分に投入した。ヨーロッパリーグではゴールを決めていたヴォルテマーデだが、セリエAでは引き続き無得点に終わった。かつてシュトゥットガルトでプレーした同選手には同点の好機もあったが、ランダル・コロ・ムアニのパスを受けて好位置から放ったシュートは、ラツィオのゴールをわずかに外れた（55分）。

一方、首都のクラブで得点を挙げたのはオリヴァー・プロフストゴー（37分）、グスタフ・イサクセン（66分）、フィサヨ・デレ＝バシル（89分）だった。

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ユヴェントスとラツィオ、現在のセリエAでの順位は？

7試合でわずか3勝のユヴェントスは、依然として安定感を欠いている。リーグ8位で首位インテルとは勝ち点8差という現状は、トリノのクラブが期待するものではない。

ヴォルテマーデも似た状況にあり、リーグ戦ではこれまで途中出場にとどまっている。今夏、ニューカッスル・ユナイテッドからユヴェントスにレンタル移籍した同選手は、イタリア1部リーグでの初ゴールをまだ挙げられていない。先週木曜には、ヨーロッパリーグに出場するスペインのセルタ・ビーゴとの2-1の試合で、一時同点となるゴールを決めていた。

一方、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いる勝者ラツィオは、今季6勝目で同じ街のライバルであるASローマを抜き、首位インテルと勝ち点で並んだ。