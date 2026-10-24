ホーネス、バイエルン・ミュンヘンの選手に衝撃発言「スーパースターではない」

ドイツの名門バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスは、若き逸材レナート・カールに対して痛烈な批判を向け、謙虚さを持ち自身のレベル向上に集中するよう求めた。カールは左太ももの負傷以降、出場機会が減少しており、その負傷により2026年ワールドカップでのドイツ代表としての出場を逃していた。

ドイツ紙「ヴェルト・アム・ゾンターク」を引用した「スカイ・スポーツ」の報道によると、ヘーネスは18歳の同選手と真剣な話し合いを持つつもりだといい、過度な保護を受けていることへの懸念を示したうえで、若い選手が成長し自らの能力を証明するためには重圧が必要だと強調した。

ヘーネスは次のように語った。「私は彼と真剣に話し合うつもりだ。彼はスーパースターとはほど遠い存在だ。若い選手には謙虚さが必要なのだ」

さらにこう付け加えた。「若い選手には重圧もまた必要だ。レナート・カールが常に過度な保護を受けることが良いことなのか、私には分からない」

この批判は、カールが昨季見せたレベルを取り戻すのに苦しむ中で出てきたものだ。昨季の彼はバイエルン・ミュンヘンのユニフォームで9得点8アシストを記録したが、その後2026年ワールドカップ開幕の1週間前に練習中に左太ももを負傷し、ドイツ代表として同大会に出場することが叶わなかった。

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復帰以降、この若きウインガーは定期的な出場機会を得られておらず、今季は9試合でわずか267分の出場にとどまり、その間に1得点を記録したにすぎない。バイエルンにおける最も際立った新鋭の一人と言われたあのレベルの回復が待たれている。

カールは2025年10月に注目を集め、クラブ・ブルッヘに4-0で勝利した試合で、17歳242日という史上最年少でチャンピオンズリーグにおけるバイエルン・ミュンヘンの得点を記録した選手となった。またこの試合で同大会における初の先発出場を果たし、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。

その急速な台頭はアルゼンチン代表リオネル・メッシやチームメイトのフランス代表マイケル・オリスとの比較を呼び起こしたが、ヘーネスはこうした比較が選手にとって有益だとは考えないとし、カールとオリスの間にはまだ大きな差があると述べた。

関連して、ドイツ紙「ビルト」は、選手がサッカーにどれほど集中しているかをめぐってクラブ内に懸念があると報じた。SNSへの登場の多さや、インフルエンサーである恋人を伴った公の場での姿に関する批判も背景にある。