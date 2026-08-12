Sport Bildの報道によると、クラブの会長委員会はゴーサインを出したという。今後は監査役会がこの人事案件を正式承認する必要がある。関連する会議は8月25日に行われる見通しだ。

最近では、名誉会長のウリ・ヘーネスが、エベール氏が2027年までとなっている契約を超えてバイエルンで仕事を続けられる可能性について、「100」パーセントと語っていた。5月のDFBポカール決勝の際には、ヘーネスはSpiegelのインタビューで、エベール残留の可能性をまだ「60対40」としていた。クラブ会長のヘルベルト・ハイナーも最近、この件について前向きな見解を示していた。

報道によれば、ここ数週間でエベールには一種の変化があったという。ポカール決勝の直後、彼はヘーネスおよび監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲとの距離を縮める動きを強めたとされる。それ以前は、両クラブ首脳とも定期的な意思疎通が不足していると感じていた。ヘーネスが100パーセントへと引き上げたその日に、この委員会はSport Bildによると会合を開き、契約延長を支持した。

さらにSport Bildによると、会長委員会はCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンとの協力関係継続についても支持を表明したという。同氏の契約も2027年までとなっている。ドレーゼン、エベールの両者とも、新契約の期間はまだ未定だ。エベールは2024年3月1日にハサン・サリハミジッチの後任としてバイエルンに加わり、ドレーゼンは2023年5月に取締役会会長に就任していた。

マックス・エベールはどのようにしてバイエルン・ミュンヘンの委員会を納得させたのか？

監査役会ではさらに、エベールとドレーゼンの協力関係が改善したことも確認されたという。イスマエル・サイバリの獲得（PSVアイントホーフェンから5500万ユーロ）は、両者が連携してまとめたとされる。一方で、ナサニエル・ブラウンの移籍（アイントラハト・フランクフルトから5000万ユーロ＋ボーナス）は、大部分がエベールの功績とみなされている。

エベールは、各選手サイドとの話し合いに向けた入念な準備によって、これらの取引が一度たりとも危うくならないようにすることに成功したという。さらに、移籍をあまりに早く、しかも高額でまとめてしまうという批判も打ち消した。ブラウン、サイバリの両案件で、エベールは絶妙な手腕を示した。

一方で、エベールはなお別の批判を払拭しなければならない。戦力外候補を十分に整理できず、売却額も安すぎるというものだ。売却候補の中で、これまでにクラブを離れたのはアレクサンダー・ニューベル（ベジクタシュ・イスタンブール）だけとなっている。 一方、ジョアン・パリーニャ、サシャ・ボエイ、ブライアン・サラゴサについては、まだ引き取り手が見つかっていない。ただしSport Bildの情報では、エベールはこの3人に対して非常に強い圧力をかけているという。そしてその圧力は、彼自身が監査役会から受けているものでもある。