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ジャマル・ムシアラの負傷は、もはやバイエルン・ミュンヘンの戦力計算を脅かす単なる技術的な問題ではない。ドイツ人選手が再び負傷に苦しむなか、事態はクラブ内部に亀裂を生む人道的な問題へと発展し、首脳陣は高まる批判への対応を迫られている。こうした状況を受け、指導的立場にある人物から議論に終止符を打ち、選手の安全を最優先すべきだとの声が上がった。

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ブンデスリーガのハンブルク戦を前に、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクターを務めるマックス・エベールは土曜日の今日、「スカイ・スポーツ」の取材に応じ、ムシアラのもとで一致団結するよう呼びかけた。クラブが同選手の新たな筋肉系の再発を発表した翌日のことだ。エベールは、現段階で優先すべきは選手の状態を見守り、支えることであり、競技面の思惑やメディアの圧力とは切り離して考えるべきだと強調した。

エベールは、選手が置かれている状況は人間としての悲劇だと語り、クラブは彼の状態を案じていると強調した。そのうえで、度重なる負傷への対応は、何よりもまず選手の安全を守るという姿勢から出発しなければならないと述べた。これは、再発を繰り返して最近はチームでのプレーから遠ざかっているドイツ代表選手が、どれほどの苦しみを抱えているかを示唆する発言でもある。

同スポーツディレクターは、バイエルンの首脳陣がムシアラに回復のための十分な時間と余地を与えることを約束していると明言した。練習や試合への早期復帰を急かすことはなく、コンディションを取り戻すまで休養を取り、競争の場から離れるための時間を十分に確保するという。

また、今回の再発はクラブ内の全員にとって痛手だとしながらも、皆で共に背負う責任として向き合っていくと付け加えた。

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エベールのメッセージは選手への支持にとどまらず、ムシアラの状態をめぐって過熱したメディアの議論を収めるよう明確に求めるものでもあった。エベールは、周囲の圧力を強めるのではなく、すべての関係者が手を取り合うよう訴えた。さらに、バイエルン・ミュンヘンの強さは困難な時期にこそ際立つものであり、この問題をめぐる発言の応酬や批判から離れ、クラブが一丸となって危機を乗り越える必要があると強調した。

エベールの発言は、バイエルン首脳陣の内部で議論が巻き起こったことを受けたものだ。ウリ・ホーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーセンといった要人らの姿勢が、神経系の状態に関する診断を踏まえ、ムシアラがプレーを続けられるのかという疑問を呼んでいた。これに対しチームメイトのヨシュア・キミッヒは公然と批判し、こうした振る舞いはクラブの価値観や精神にそぐわないとの見解を示した。一方、エベールはこのドイツ人選手の姿勢についてはコメントを控えた。

こうしてムシアラをめぐる問題は、バイエルン・ミュンヘンが内部の対立を収め、クラブ屈指の才能に必要な支援を提供できるかを問う試金石となった。いまや復帰時期の話題よりも、選手の安全と安全な回復の確保が重要視されている。エベールは食い違う発言に歯止めをかけ、関心を再びムシアラ自身に向けることで、彼が余計な重圧を受けることなくこの困難な時期を乗り越えられるよう努めている。