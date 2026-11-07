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チャンピオンズリーグデビューで非常に優れたプレーを見せたヤニク・シュパルト。この若手がVfBシュトゥットガルトの大きな課題を解決するかもしれない。

火曜日の夜、VfBシュトゥットガルトはガラタサライに敗れ、今季のチャンピオンズリーグで初黒星を喫した。シュトゥットガルトが全体としては良いプレーを見せた試合だったが、90分を終えた時点でスコアボードに表示されたのは0-2（前半0-2）だった。今季何度も見られたように、相手ゴール前で決定機を生かせなかったことも響いた。序盤にジェイミー・レヴェリングが2度、ポストやバーに阻まれた場面など、絶好機を軽率に逃している。

とはいえ、抜け目のないトルコのチームを相手に敵地で敗れたことは、セバスティアン・ヘーネス監督のチームにとって、それほど大きなスポーツ面での痛手ではない。VfBはここまでのCL3試合で、優勝候補と目されたアトレティコ・マドリーを相手に好プレーを見せて獲得した1ポイントを含め、7ポイントを積み上げている。もちろん、ガラタサライ戦で勝ち点3を手にし、次のラウンドへ大きく前進したかったはずだ。勝ち点を10に伸ばしていれば、残り4試合でシュトゥットガルトの決勝トーナメント進出を阻むのは難しかっただろう。そのチャンスをイスタンブールで逃した。

一方で、シュトゥットガルトがラムズ・パークでの一戦から得た収穫も多い。先週末のブンデスリーガでバイエル・レヴァークーゼンに4-2で勝利したときと同様、VfBは試合の大半でプレーの内容も良かった。シーズン序盤には、ホッフェンハイム、ハンブルク、ボルシア・メンヒェングラートバッハに敗れるなど、発想を欠き、無謀さも見られる試合があった。しかしチームは徐々に連係を深め、ヘーネス監督の戦術をよりうまく実行できるようになっているようだ。

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さらにシュトゥットガルトの指揮官は、この夏からチームにいる若手ヤニク・シュパルトが有望な逸材であることを確信しただろう。まだ比較的若いながら、VfBの大きな課題の一つを解決できる資質をすでに備えている。

Getty Images

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ヤニク・シュパルトのVfBシュトゥットガルトでのチャンピオンズリーグデビューはどうだったか？

ガラタサライ戦での19歳のオーストリア人選手の出場は、やや予想外のものだった。前主将のアタカン・カラゾルが太ももの不調により、17分にピッチを離れたため、交代が必要になったのだ。シュパルトはイスタンブールの「熱狂のるつぼ」に、いわばいきなり放り込まれた。それでも欧州最高峰の舞台での初出場で、難しい状況にもかかわらず、驚くほど見事なプレーを見せた。

VfBのシュパルトは、耳をつんざくようなスタジアムの雰囲気にも動じなかった。消極的にならず、あらゆる球際の争いに飛び込み、ボールを要求し、何度も果敢に前へ出た。「素晴らしかった」と称賛したのはチームメートのデニズ・ウンダフだ。試合の熱気の中で、中央のMFがCLで何十試合も経験を積んだベテランではないことさえ忘れていたという。「ベテランのように感じた。どんなボールも欲しがり、球際で戦い、前を向こうとしていた。脱帽だよ。しかも、あの雰囲気のスタジアムでね」

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クラブの強化部門からも同様の声が上がった。ヘーネス監督は教え子のプレーを「並外れて良く、落ち着いていた」と評し、スポーツ部門の最高責任者であるファビアン・ヴォールゲムートはこう語った。「チャンピオンズリーグでデビューするには、もっと静かな場所もある。彼は交代で入ってすぐに競り合う場面を迎え、迷わず挑んで勝った。そういう瞬間は、夜になって振り返るものだ。あのような試合であれほどのプレーを見せるのは並外れている。彼にとって本当に特別な瞬間だった」

Getty Images

ヤニク・シュパルトはVfBシュトゥットガルトの大きな問題を解決するか？

シュパルトが今季、シュトゥットガルトのトップチームでより大きな役割を担うことは、プレシーズンの時点ですでにうかがえた。TSGバーリンゲン、キッカーズ・オッフェンバッハ、フラムFC、パリFCとのテストマッチで相当な出場時間を得ており、特にフランスのチームを相手にしたプレーが注目を集めた。ヴォールゲムートも当時、若きオーストリア人選手について「非常に、非常に良いパフォーマンス」と評した。その後、シュパルトは正式にトップチーム入りし、以来、トップチームの公式戦14試合中11試合でメンバーに入っている。

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トップチームでのデビューは、ブンデスリーガ第2節、ホームでの1.FCケルン戦での試合終盤の途中出場だった。1週間後のホッフェンハイムでのアウェー戦では、すでに55分間プレーした。そして今回のガラタサライ戦では72分間出場。VfBのユニフォームを着てのそれまでの出場時間を、さらに大きく上回った。

当面、その出場時間が大きく変わることもなさそうだ。シュパルトの急成長は、VfBにとって幸運とも言える。今季のシュトゥットガルトにとって、セントラルMFこそがアキレス腱だからだ。夏の移籍市場の早い段階で、グリシャ・プレーメル（TSGホッフェンハイム）のフリーでの獲得を決めたことで、守備陣の前のポジションに関する補強計画はいったん完了したように見えた。

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だが、チェマ・アンドレスの移籍が遅い時期に決まったことで、VfBは突然、人員不足に直面した。プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは移籍市場最終日に、この若きスペイン人選手を獲得するため、シュトゥットガルトに約2200万ユーロを支払った。ヘーネス監督は、レギュラーのスティラーの隣に、獲得を望んでいたプレーメルをまず起用した。しかし、この2人は今のところ、監督が思い描く形でかみ合っていない。特にプレーメルはこれまで期待を大きく下回っており、一時は夏に主将を解任されたカラゾルが再びスティラーの隣に入った。

現在、その状況はさらに少し厳しくなっている。スティラーは1週間半前のSCパーダーボルンとのDFBポカールでハーフタイムに交代を余儀なくされ、内転筋付近の負傷により当面欠場する。一方のカラゾルもガラタサライ戦で筋挫傷を負い、土曜日のヴェルダー・ブレーメン戦には出場できない見込みだ。

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シュパルトには、さらにアピールする機会が開けた。ヘーネス監督は火曜日の夜の時点で、オーストリア人選手が「今後の出場に向けてアピールした」と明言している。ブレーメン戦では、初の先発出場があるかもしれない。