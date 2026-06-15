ホンダ、オランダ代表FWへの強烈な皮肉で物議を醸す

本田圭佑は日曜日、オランダ対日本（2-2）の解説で波紋を呼んだ。VVVフェンローやACミランでプレーした元FWは、コディ・ガクポやデンゼル・ダムフリーズについて奇妙な発言をした。

FIFAが今大会から前後半に水分補給タイムを導入したことに「試合を止めてまでやるのか？なぜこんなことをするんだ？まったく馬鹿げている」と戸惑いを示した。

日本テレビの解説者として招かれた本田は、VARを「VTR」と言い張り、オランダ戦では「まだ40分しか経っていないのか。W杯の試合は消耗戦だ。イライラする。もう見ていられない」と退屈そうな様子だった。

ガクポには「この選手は誰だ？腹が立つ！ウイングが193センチもあるなんてあり得ない」と怒りを爆発させた。

「オランダ代表はガクポ、ガクポ、ガクポ、デ・ヨングばかり。他には選手がいるのか？トイレの便座も異常に高い！」と、2008～2010年VVV、2019年ヴィテッセでプレーした本田は語った。

デンゼル・ダムフリーズについては「知らない選手だ」と低評価。オランダ代表の右サイドバックが長年インテルでプレーし、レアル・マドリードへの移籍間近と知らされると、耳を疑った。

日本のスタジオでは、本田のコメントに笑いが起こった。なお、Xに投稿された動画では、終盤に勝ち点を逃したオランダ代表に対し、日本代表が得点を挙げるたびに本田が熱狂的に反応する姿が確認できる。