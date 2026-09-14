ホッフェンハイム戦での膝の負傷後、VfBシュトゥットガルトがアンジェロ・シュティラーの診断結果を発表

25歳の同選手は、土曜日に行われたブンデスリーガのTSGホッフェンハイム戦で、相手ペナルティーエリア内での接触後にいったん倒れ込んだ。さらに、TSGのDFオザン・カバクとの接触で膝にもダメージを受けていた。

シュティラーは当初プレーを続けたが、約10分後に交代が必要だと合図した。VfBのセバスティアン・ヘーネス監督は前半34分に同選手をピッチから下げ、若手のヤニク・シュパルトを送り出した。

現在では、代表選手である同選手の負傷が重傷ではないことが明らかになっている。シュヴァーベンは日曜夜、公式声明の中で、シュティラーは「不幸中の幸い」で、打撲以上のけがは負っていないと発表した。もっとも、25歳の同選手が正確にどれほど離脱するのかについて、シュトゥットガルトは明らかにしていない。

ホイッスル直後の時点で、ヘーネス監督はすでにひとまずの安心材料を示していた。「彼の膝に血腫があり、それがプレーに支障をきたしていたと聞いている」と語っていた。ただ、その時点ではまだ「どれほど深刻なのか」は分かっていなかったという。

ホッフェンハイム対シュトゥットガルトの試合結果は？

それでも、VfBにとってホッフェンハイムでのアウェーゲームは失望の残る結果に終わった。アダム・フロジェク（13分、67分）とマクシミリアン・ミッテルシュテット（48分）のゴールにより、シュトゥットガルトは1-2（前半0-1）で敗戦。これで3試合を終えて、ヘーネス監督のチームの勝ち点はわずか3となっている。

一方のTSGは、この勝利で今季初勝ち点を獲得。開幕戦では1.FCケルン、そしてボルシア・ドルトムントに敗れていた。