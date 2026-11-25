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アフリカサッカー連盟（CAF）は現地時間の水曜日、2026年アフリカ年間最優秀監督賞の最終候補を発表した。一次候補に名を連ねていた前エジプト代表監督のホッサム・ハッサン氏と前モロッコ代表監督のワリド・レグラギ氏は、受賞争いから姿を消すこととなった。

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最終候補に残ったのは3人の監督だ。現モロッコ代表監督のモロッコ人指揮官モハメド・ウアビ、前セネガル代表監督のセネガル人指揮官パペ・ティアウ、そして「ブビスタ」の愛称で知られる前カーボベルデ代表監督のポルトガル人指揮官ペドロ・レイタン・ブリトである。

CAFは、12月7日にナイジェリアのラゴスで開催予定のCAFアワード授賞式で、2026年アフリカ年間最優秀監督賞の受賞者を発表する見込みだ。

ホッサム・ハッサンの落選により、エジプトサッカー界からは最終候補に誰も残らなかった。エジプト代表を率いる同監督は、チームを2026年ワールドカップ本大会出場に導き、さらにラウンド16まで勝ち上がった末にアルゼンチンに敗れており、第1段階ではアラブ圏の候補者の中でも特に有力な一人と目されていた。

ワリド・レグラギも一次候補に名を連ねながら、最終候補から外れた。レグラギはモロッコ代表をアフリカネイションズカップ2025の決勝に導いた後に退任し、モハメド・ウアビがモロッコ代表の指揮を引き継いだ。これにより、ウアビが最終選考に残った唯一のモロッコ代表となった。

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一方、モハメド・ウアビはレグラギの後任としてモロッコのA代表を率い、2026年ワールドカップで準々決勝進出を果たし、同ラウンドでフランスに敗れた。こうした実績により、3人の候補の一角に食い込んだ。なお、ウアビは昨年、モロッコのユース代表を率いて世界ユース選手権を制している。

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パペ・ティアウはセネガルサッカー界を代表して最終候補に名を連ねた。セネガル代表をアフリカネイションズカップ2025の決勝に導いたほか、2026年ワールドカップ本大会出場を果たし、同大会ではラウンド32に進出した。

ポルトガル人のペドロ・レイタン・ブリト「ブビスタ」は、カーボベルデ代表で歴史的な快挙を成し遂げ、3人の候補の座をつかんだ。同代表を2026年ワールドカップ出場に導いたことは、同国サッカー史において特筆すべき出来事となった。さらに、初出場となったワールドカップでラウンド32進出も果たしている。

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CAFが先に発表した一次候補には10人の監督が名を連ねていた 。そこにはホッサム・ハッサン、ワリド・レグラギ、モハメド・ウアビ、ザマレクのモアタメド・ガマル監督とアラブ圏の指揮官が目立っていたが、最終段階で候補者は3人にまで絞られ、ウアビが残った一方で、ほかのアラブ圏の候補者は姿を消した。

一次候補にはこのほか、クラブや代表で目覚ましい成績を残した監督たちも含まれていた。USMアルジェでCAFコンフェデレーションカップを制したセネガル人のラミン・ンディアイ、モロッコのASFARをCAFチャンピオンズリーグ決勝に導いたポルトガル人のアレシャンドレ・サントス、マメロディ・サンダウンズでCAFチャンピオンズリーグと3大陸カップを制したミゲル・カルドーゾ、そして2026年ワールドカップでコンゴ民主共和国代表を率いたセバスティアン・デサブルらである。