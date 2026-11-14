ホイルンド、憧れのCR7に敬意を表した夜にポルトガル戦で躍動。新たなゴールパフォーマンスを披露し、ネーションズリーグでの得点数はアッレグリ率いるナポリでの得点数を上回る

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ポルトガルが自国のアイドル、クリスティアーノ・ロナウドをたたえた夜にホイルンドが記録した2ゴールは、アッレグリの下で同じ数字を残せていないナポリに向けた明確なメッセージでもある。

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デンマークがポルトガルを圧倒した。ポルトガル代表がクリスティアーノ・ロナウドを称えた夜、試合の主役となったのは、CR7を憧れの存在とするデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドだった。ナポリのストライカーは、どちらも見事な2ゴールを記録。新たなゴールパフォーマンスを披露し、ブラガに集まったポルトガルの観客を黙らせた。しかし、この夜を経て静かに、そして最も強く響くメッセージは、イタリアとナポリに向けられている。デンマーク代表で見せる姿と、ナポリでのパフォーマンスには大きな隔たりがある。

圧巻のプレー！ 2ゴールは、どちらも見事なものだった。1点目はダムスゴーの右からのクロスに対し、ファーサイドでルベン・ディアスとアルベルト・コスタの間へ絶妙なタイミングで入り、正真正銘のセンターフォワードらしい強烈な左足のボレーで決めた。2点目はエリア内でホイビュアからパスを受けると、狭いスペースで利き足ではない足にボールを持ち替え、ディオゴ・コスタには止められない軌道のシュートを放った。さらに、出場した73分間でパス成功率100％、空中戦を含むデュエル勝率50％超、被ファウル2回。センターフォワードとして出色のパフォーマンスだった。

新たなゴールパフォーマンスで観客を沈黙させる 1戦目ではポルトガルを相手に一時2-2とするゴールを決めた際、クリスティアーノ・ロナウドの「シウー」で喜びを表現した。この試合でデンマークはホームで4-2の敗戦を喫している。当時、ロナウドはジョルジェ・ジェズスへの公然たる反発から、すでに代表チームを離れていた。憧れの存在への敬意を示したホイルンドだが、今夜のポルトガルでは同じパフォーマンスを繰り返さなかった。



それどころか、2-0とするゴールを決めると、ホイルンドは新たなパフォーマンスを披露した。親指を横に向け、体を左右に揺らしてから、その親指を勢いよく下に向け、空に向かって「ブーン」と叫んだ。続けて喉をかき切るジェスチャーを見せた。



このパフォーマンスをエスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガの観客は快く思わず、ホイルンドにブーイングと罵声を浴びせた。デンマーク代表FWもすぐに反応。口元に指を当ててサポーターを黙らせ、スタジアム内の特定の一角を指さした。

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アッレグリ率いるナポリよりネーションズリーグで多くのゴール だが、前述の通り、この夜のメッセージがナポリ、そしてマッシミリアーノ・アッレグリの起用法に向けられるのは避けられない。戦術上の必要性や自身のサッカー観から、アッレグリはしばしばホイルンドを生かしきれず、代表で見せるような力を発揮できる状況をつくれていない。



実際、この試合やほかの試合のヒートマップを分析すると、ホイルンドが動く範囲はナポリでプレーする際より狭く、特にプレーが集中するエリアはずっと前方に位置している。



その結果は、今回も数字に表れている。デンマーク代表として出場したネーションズリーグの5試合で、ホイルンドの得点は5ゴールに達した。一方、ナポリで出場したリーグ戦とチャンピオンズリーグの計14試合では、得点は3ゴール。11月13日から今日までに決めたのは、モンツァ戦での1ゴールのみだ。