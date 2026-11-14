ホイルンド、憧れのCR7に敬意を表した夜にポルトガル戦で躍動。新たなゴールパフォーマンスを披露し、ネーションズリーグでの得点数はアッレグリ率いるナポリでの得点数を上回る

デンマークがポルトガルを圧倒した。ポルトガル代表がクリスティアーノ・ロナウドを称えた夜、試合の主役となったのは、CR7を憧れの存在とするデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドだった。ナポリのストライカーは、どちらも見事な2ゴールを記録。新たなゴールパフォーマンスを披露し、ブラガに集まったポルトガルの観客を黙らせた。しかし、この夜を経て静かに、そして最も強く響くメッセージは、イタリアとナポリに向けられている。デンマーク代表で見せる姿と、ナポリでのパフォーマンスには大きな隔たりがある。
圧巻のプレー！ 2ゴールは、どちらも見事なものだった。1点目はダムスゴーの右からのクロスに対し、ファーサイドでルベン・ディアスとアルベルト・コスタの間へ絶妙なタイミングで入り、正真正銘のセンターフォワードらしい強烈な左足のボレーで決めた。2点目はエリア内でホイビュアからパスを受けると、狭いスペースで利き足ではない足にボールを持ち替え、ディオゴ・コスタには止められない軌道のシュートを放った。さらに、出場した73分間でパス成功率100％、空中戦を含むデュエル勝率50％超、被ファウル2回。センターフォワードとして出色のパフォーマンスだった。
新たなゴールパフォーマンスで観客を沈黙させる 1戦目ではポルトガルを相手に一時2-2とするゴールを決めた際、クリスティアーノ・ロナウドの「シウー」で喜びを表現した。この試合でデンマークはホームで4-2の敗戦を喫している。当時、ロナウドはジョルジェ・ジェズスへの公然たる反発から、すでに代表チームを離れていた。憧れの存在への敬意を示したホイルンドだが、今夜のポルトガルでは同じパフォーマンスを繰り返さなかった。
それどころか、2-0とするゴールを決めると、ホイルンドは新たなパフォーマンスを披露した。親指を横に向け、体を左右に揺らしてから、その親指を勢いよく下に向け、空に向かって「ブーン」と叫んだ。続けて喉をかき切るジェスチャーを見せた。
このパフォーマンスをエスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガの観客は快く思わず、ホイルンドにブーイングと罵声を浴びせた。デンマーク代表FWもすぐに反応。口元に指を当ててサポーターを黙らせ、スタジアム内の特定の一角を指さした。
アッレグリ率いるナポリよりネーションズリーグで多くのゴール だが、前述の通り、この夜のメッセージがナポリ、そしてマッシミリアーノ・アッレグリの起用法に向けられるのは避けられない。戦術上の必要性や自身のサッカー観から、アッレグリはしばしばホイルンドを生かしきれず、代表で見せるような力を発揮できる状況をつくれていない。
実際、この試合やほかの試合のヒートマップを分析すると、ホイルンドが動く範囲はナポリでプレーする際より狭く、特にプレーが集中するエリアはずっと前方に位置している。
その結果は、今回も数字に表れている。デンマーク代表として出場したネーションズリーグの5試合で、ホイルンドの得点は5ゴールに達した。一方、ナポリで出場したリーグ戦とチャンピオンズリーグの計14試合では、得点は3ゴール。11月13日から今日までに決めたのは、モンツァ戦での1ゴールのみだ。