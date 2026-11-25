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ラスムス・ホイルンドは、マイケル・キャリックの解任を受け、マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが「打ちのめされた」と明かした。夏に4400万ポンドでオールド・トラッフォードからナポリへ移籍したデンマーク人FWは、古巣のチームメイトには現在のプレミアリーグでの苦境を脱する力があると確信している。

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ホイルンドのマンチェスター帰還を前に、オールド・トラッフォードの危機深まる

マンチェスター・ユナイテッドは8月から続くリーグ戦9試合未勝利で、プレミアリーグ19位に沈んでいる。キャリックの解任後、新監督の マウリシオ・ポチェッティーノは日曜日、厳しい船出を迎えた 。チームはリヴァプールに0-4で敗れた。

キャリックの退任前にも、緊張は表面化していた。チャンピオンズリーグのコモ戦で敗れた際、 キャリックは自身の戦術に疑問を呈したフェルナンデスを先発から外した 。幼い頃からユナイテッドのファンで、2023年に6400万ポンドで加入し、95試合で26得点を記録したホイルンドは、火曜日に ナポリがマンチェスター・シティと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合 で得点した後、この混乱について語った。

ホイルンド、キャリック退任へのロッカールームの反応を語る

ホイルンドは、デンマークがポルトガルと対戦した代表ウィークにフェルナンデス、ディオゴ・ダロトと話し、同胞のパトリック・ドルグとも連絡を取り続けている。ナポリのFWは、選手たちが監督交代をどう受け止めたかを説明するとともに、今も古巣を注意深く追っていると明かした。

「代表ウィーク中にブルーノとディオゴと話した時、2人ともマイケルが去ることに当然ひどく落胆していた。でも、変化を楽しみにもしていた」とホイルンドは語った。「今もパトリックと話している。みんなの幸運を願っているし、今シーズン必ず立て直せると思う」

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「見られる試合はすべて見ている。特にマンチェスター・ユナイテッドの試合はね。［ユナイテッドが苦しんでいるのは］残念だ」

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オールド・トラッフォードの重圧と残留争い

イングランドでの2シーズンで好不調の両方を経験したホイルンドは、世界中から絶えず注目されることで、オールド・トラッフォードでは一つひとつのつまずきが大きく映ると指摘した。

「ユナイテッドが巨大なクラブであることは間違いない」と語った。「世界中にクラブを追いかけている人が大勢いて、そこから逃れることはできない。良い時はほとんど高揚しすぎるほどで、悪い時はほとんど落ち込みすぎるほどだ。だから、その中間を保つことが大切になる。僕はあそこで良い時も悪い時も経験したと思う。プレッシャーはクラブの一部だ。マンチェスター・ユナイテッドでプレーする以上、ついて回るものだ」

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ユナイテッドは下から2番目にいるものの、ホイルンドはボーンマスが順位を急速に上げたことを挙げ、プレミアリーグでは状況がいかに早く変わるかを示した。「今の順位は一時的なものだ。彼らは上位に戻ると思う。プレミアリーグはそういうものだ」と語った。「先日、ボーンマスは数試合を終えた時点で降格圏にいたと読んだ。でも今は直近5試合に勝って、順位表の上半分にいる」

ロッカールームをよく知るホイルンドは、ポチェッティーノがチームを復活させると期待している。こう付け加えた。「彼らには高い能力がある。僕は選手たちが日々練習する姿を見てきたし、彼らのことをよく知っている。素晴らしいチームで、優れたリーダーもプロ意識の高い選手もいる。だから必ず立て直せると思う。マウリシオの下でうまくいくことを願っている」

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ユナイテッド再建へ、ポチェッティーノに迫る最初の試練

ポチェッティーノは、キャリックの解任に揺れながらも新たな方向性を求めるロッカールームを早急に落ち着かせなければならない。リーグ戦9試合未勝利に終止符を打ち、日曜日のリヴァプール戦での大敗から立ち直ることが、19位から抜け出す鍵となる。フェルナンデスやダロトら主力選手は、新たな戦術に素早く適応し、練習場で見せる力を勝ち点につなげる必要がある。一方、夏に4400万ポンドで移籍したホイルンドは、チャンピオンズリーグでの得点の勢いをナポリでも維持し、イタリアで活躍を続けている。