メリフ・デミラルは火曜夜、アル・アハリの敗戦後に激怒した。対戦相手のアル・カーディシーヤは試合後、トルコ人DFをからかう内容の写真をXに投稿。デミラルは明らかにこれを受け入れなかった。

デミラルはアル・カーディシーヤ戦を苦い後味とともに終えた。28歳のセンターバックは3-2の敗戦を防げず、相手ではタイジャニ・ラインデルスが2ゴールを挙げてマン・オブ・ザ・マッチに輝くのを見届けるしかなかった。

この勝利により、アル・カーディシーヤは現在、アル・ヒラルと並んでサウジ・プロリーグの首位に立っている。ただ、火曜夜のアル・アハリ戦勝利の祝福は行き過ぎたものとなった。

アル・カーディシーヤのXアカウント管理者は、スマートフォンを見つめるトルコ人DFの写真を投稿し、デミラルをあざ笑うことを決めた。添えられたキャプションは「いつものように、この敗戦の痛みは彼のアカウントで見つけられる」だった。

デミラルはこの投稿を目にし、その後、アル・カーディシーヤの管理者を見つけるため、怒りのまま相手チームのロッカールームに入った。報道によると、デミラルは謝罪と投稿の削除を要求し、その投稿は最終的に削除された。

ユヴェントスの元DFは、これまでにもアル・アハリの敗戦後に往生際の悪さを見せてきた。4月には、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルが上回ったことで激怒。試合後には自身のAFCチャンピオンズリーグのメダル2枚の写真を投稿した。「彼らのスタジアムでチャンピオンズリーグのメダルを見るのは初めてだ」と書き添えていた。