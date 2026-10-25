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ポール・マーソン氏は、アーセナルが本拠地エミレーツ・スタジアムでエヴァートンに順当な勝利を収めたプレミアリーグの一戦を受け、マルティン・ウーデゴールを特に称賛した。元MFのマーソン氏は、ノルウェー人のウーデゴールが、今季ここまでミケル・アルテタ監督率いる優勝争い中のチームで最も際立った活躍を見せていると考えている。

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アーセナルがホームで快勝

アーセナルはエヴァートンに2-0で勝利し、プレミアリーグ首位のマンチェスター・シティと勝ち点で並んだ。エズリ・コンサが開始7分に押し込んで先制点を挙げ、アストン・ヴィラから加入後初のゴールを記録した。

後半にはガブリエウ・マガリャンイスが追加点を決め、エミレーツ・スタジアムで勝ち点3を確保した。ホームのアーセナルは、敵陣のゴール前で決定力を欠いたエヴァートンを最終的に退けた。

マーソンが際立つウーデゴールを称賛

勝利を受け、アーセナルの元MFマーソンは、今季最も際立つ選手としてウーデゴールを挙げた。ノルウェー人MFは中盤で試合を動かし、週中のバイエルン・ミュンヘン戦から好調を維持している。『スカイスポーツ』でマーソンは、アーセナルの司令塔を高く評価した。

「誰か一人を選ぶなら、ウーデゴールは際立っていたと思う」とマーソンは説明した。「あらゆる面で申し分ない。とても落ち着いてプレーするし、左足も素晴らしい。本当にいい選手だ。彼が調子に乗っているときはね。今季はずっとそうだし、自信もつけている。私にとっては彼が一番だ」

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エヴァートン、アーセナルの隙を突けず

最終スコアとは裏腹に、アーセナルがマージーサイドのチームを相手に一方的に試合を進めたわけではない。ジョーダン・ピックフォードが好セーブでアーセナルのシュートをいったん防いだものの、こぼれ球を狙っていたコンサが至近距離から押し込んだ。

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「簡単だったとは言わない。それではエヴァートンに失礼だからね。ただ、危なげない試合ではあった」とマーソンは語った。「ジョーダン・ピックフォードはいいセーブをしたが、コンサがこぼれ球を狙って、約1メートルの距離から押し込んだ。あれで4点、5点、6点と入るかと思ったが、そうはならなかった。その後、エヴァートンはいいプレーをして、巧みにボールをつないだ。

「ただ、エヴァートンには真の脅威がない。ティエルノ・バリーには非常にいいチャンスがあった。あれが入っていれば違う試合になっていた。その後、アーセナルはガブリエウの素晴らしいゴールで追加点を奪った」

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アーセナル、次の日曜日にリヴァプールとの大一番

ノースロンドンのチームはここで一時的にカップ戦へ意識を向ける。アーセナルは火曜日の夜、カラバオカップ4回戦でリーグ2のフリートウッド・タウンと敵地で対戦する。週中の一戦を終えると、アルテタ率いるチームには国内での実力が試される大一番が待つ。次の日曜日には再びプレミアリーグに目を向け、アンフィールドでリヴァプールとの注目の一戦に臨む。