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ポール・スコールズがリサンドロ・マルティネスを痛烈に批判した。日曜日にリヴァプールに0-4で敗れた試合で、マンチェスター・ユナイテッドのDFはチームメイトを「欺いた」と非難。アンフィールドで守備が崩壊したことを受け、元MFはマウリシオ・ポチェッティーノ率いるチーム全体のフィジカルにも疑問を呈した。

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アンフィールドでの屈辱的な敗戦を受け、スコールズがマルティネスを批判

スコールズは、日曜日にアンフィールドで喫した リヴァプール戦の0-4の惨敗 で、マルティネスがチームメイトを「欺いた」と非難した。マイケル・キャリックの後任となった 新監督ポチェッティーノ にとって、これ以上ないほど厳しい船出となった。 レニー・ヨロが早い時間帯に退場処分を受けた とはいえ、ポチェッティーノは引き継いだチームに、もっと粘り強い抵抗を期待していたはずだ。しかし、マンチェスター・ユナイテッドは見慣れた形で崩れ、4失点。今季の欧州5大リーグで最多失点の守備陣となった。

かつてユナイテッドの経営陣が十分な戦力を獲得していないと批判したマルティネスには、スコールズの怒りが特に向けられた。アルゼンチン代表DFは、センターサークル付近でブラッドリー・バルコラを止めようとした際の対応が中途半端で、後半にリオ・ングモハが決めたゴールの大きな要因となった。

元MF、DFのプレミアリーグ適性に疑問

『The Good, The Bad & The Football』で、 Midniteがスポンサーを務める同番組に出演したスコールズは、ユナイテッドの反撃のわずかな望みを断った場面について、厳しい見方を示した。マルティネスに加え、ハリー・マグワイアとマタイス・デ・リフトも名指しし、適切に戻って守らなかったと指摘した。

「昨日の3失点目の場面にはマグワイア、デ・リフト、マルティネスがいた。あれはサッカーを欺くような行為だ。彼［マルティネス］は走って戻りたくなかったのだから」とスコールズは語った。「彼はフィジカル面でプレミアリーグに適していない。本当にそうだ。3、4年前、テン・ハーグの下で加入したときから、我々は皆そう言っていた」

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チーム全体の運動能力不足も指摘

スコールズは個々のミスだけでなく、国内のライバルと比べたユナイテッドのチーム全体のフィジカルコンディションと運動能力にも強い懸念を示した。ユナイテッドの動きの鈍さを、自身が最近目にしたブライトンの高いフィットネスレベルと対比した。

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「我々が抱える大きな問題は、この選手たちのフィジカルと運動能力が、ほかのどのチームと比べても劣っていることだ」とスコールズは説明した。「先日ブライトンの試合を見たときにも言ったが、今の彼らは上位レベルのチームだ。昨日も、作ったチャンスを考えれば勝つべきだった。だが、あれほどコンディションの良いチームは見たことがない」

「あの激しさは信じられないほどだった。ユナイテッドを見ていると、ブライトンで見たものにはまるで及ばない。取り組む姿勢の問題ではないと思う。必要な運動能力を持つ選手がいないのだと思う。選手たちはできる限り懸命に練習することはできるだろう」

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守備の立て直しへ、ポチェッティーノに大きな課題

マルティネスと守備陣のチームメイトは今後数週間、フィジカル面の能力と献身性を証明できるか、厳しい目を向けられることになる。ポチェッティーノがチームの運動能力不足にどう対処し、アンフィールドでの大敗から誇りを取り戻すかが、就任後の序盤を左右する。