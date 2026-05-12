『アルゲメン・ダグブラッド』紙は火曜、ポール・シモニスがスパルタ・ロッテルダムの新監督にならないと報じた。ゴー・アヘッド・イーグルスの元監督で、モーリス・ステインの後任とされていたが、VfLヴォルフスブルクとの契約解除で合意できていない。

昨年11月に解任されたヴォルフスブルクとの契約は2027年半ばまで残っており、解除で合意できなかった。このため、15年間ユースコーチを務めた古巣への復帰はならなかった。

スパルタは方針を変え、後任にロギール・メイヤーを候補に挙げた。彼は現在バイエル・レバークーゼンのアシスタントコーチで、昨年エリック・テン・ハグと共に同クラブへ招かれた。テン・ハグの早期解任とカスパー・ユルマンの就任後も残留している。

マイヤーはNEC監督時代にチームをフレンド・ロテリー・エールディヴィジへ昇格させ、2024年にはユーロジャックポットKNVBカップ決勝に進出した。決勝ではフェイエノールトに0-1で敗れた。

昨年はゴー・アヘッドを率いてAZとの決勝を制し国内カップを獲得したが、ヴォルフスブルクでは結果が出なかった。

2期にわたって率いたスパルタを今季限りで退任する。ハーグ出身の指揮官がベンチに座るのは、日曜のエクセルシオールとのダービーが最後となる。

スパルタは欧州カップ戦出場圏内のプレーオフ進出の可能性を残しているが、9位フローニンゲンが最下位ヘラクレス・アルメロ戦で勝ち点を落とす必要がある。