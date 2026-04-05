ポール・シモニスがエールディヴィジの監督として復帰する寸前だ

『Voetbal International』が日曜日に報じたところによると、スパルタ・ロッテルダムは、新監督としてポール・シモニスを「真剣に検討」しているという。41歳の同監督は、VfLヴォルフスブルクを解任された後、現在無職の状態にある。

オランダ国内では、ゴー・アヘッド・イーグルスでの卓越した手腕により、シモニスは極めて高い評価を得ている。彼は昨シーズン、デヴェンテンのチームを率いてKNVBカップ優勝に導き、コウェットに欧州カップ戦出場権をもたらした。

スパルタでは、モーリス・ステインがロッテルダムのクラブを去ることになるため、来夏に監督のポストが空くことになる。ハーグ出身のステインは数週間前、満了する契約を更新しない意向をすでに明らかにしていた。

シモニスは過去に、デ・カステールヘレンでユースコーチを務めた経験がある。2020年に退団するまで、同クラブのU-17およびU-19チームを率いていた。その2年後、ゴー・アヘッド・イーグルスでキース・ファン・ウォンデレンのアシスタントコーチとして活動を開始した。

ヴァン・ヴォンデレンがSCヘーレンフェーンに移籍した際、シモニスも彼に続いて移籍した。2024年、ゴー・アヘッドはヘッドコーチ職を提示して彼をオーバーアイセルへ呼び戻した。そこで、この監督は歴史を刻んだ。

最終的に、シモニスはデ・アデラーホルストのホームベンチに41回座った。その間、1試合あたり1.63ポイントの勝率を記録し、歴史的なカップ優勝を果たした。

デヴェンテルでの実績により、シモニスはVfLヴォルフスブルクへの移籍を果たしたが、それは幸運な選択ではなかった。わずか12試合で、シモニスは解任された。同クラブは依然として降格の危機に瀕している。