照明の下で築かれた輝かしいキャリア

クリホビアクはかつて欧州サッカー界で最も恐れられたMFの一人であり、大陸屈指の名門クラブのいくつかで信頼できる中盤のエンジンとしてプレーした。プロとしての歩みの中で、ラ・リーガやリーグ・アンの頂点を経験し、とりわけウナイ・エメリ率いる伝説的なセビージャで欠かせない柱となった。アンダルシアでの在籍期間中、このポーランド人の強靭なMFはヨーロッパリーグ連覇に大きく貢献し、その実績によって大舞台に強い選手としての評価を確固たるものにした。スペインでの成功は最終的にパリ・サンジェルマンへの注目の移籍につながり、その後はプレミアリーグのウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、さらにロシアや中東でもプレーした。

国内での成功にとどまらず、クリホビアクはポーランド代表でも真の屋台骨だった。昨年10月に代表から退くまでに100試合出場を積み重ねた。その代表キャリアは長期にわたる継続性と粘り強さに彩られ、2016年と2020年の欧州選手権、さらに2022年のカタール・ワールドカップを含む3つの主要大会で母国を代表した。

パルク・デ・プランスからパキスタンへ

クリホビアクの旅のスケールは、まさに並外れている。多くの引退アスリートがドバイやモルディブの高級リゾートを選ぶかもしれない中、このポーランド人ははるかに冒険的な旅程を自身のSNSで記録している。最近では、パキスタン、シリア、ヨルダンなど、元チャンピオンズリーグ出場選手がほとんど訪れない地域を巡る旅の一端を共有している。

本人の集計によれば、この元MFはすでに世界地図上で驚異の140か国を「達成」している。主権国家の総数は一般的に196か国と認識されており、36歳のクリホビアクが自らに課した人生のミッションを完遂するには、なお56か国を訪れる必要がある。彼が投稿する写真は、典型的なインフルエンサーのように作り込まれた完璧さとは無縁だ。代わりに、旅の生々しい現実を切り取っている。シリアの砂漠の真ん中で簡素なプラスチック製の椅子に座っている時も、パキスタンの活気ある通りで色鮮やかなリキシャに身を寄せている時も、クリホビアクは人目を避けた場所を探検することで得られる無名性と挑戦を満喫しているように見える。

ターコイズブルーの浜辺と古代の聖地を追って

クリホビアクが訪れてきた場所の多様性は、世界を余すことなく見ようとする彼の強い姿勢を物語っている。フォロワーたちは、地球上で最も異世界のように見える場所としばしば表現されるイエメンのソコトラ島で、手つかずのターコイズブルーの海を見下ろす崖の上に立つ彼の見事な姿を目にしてきた。

最近の更新には、わずか2週間前に撮影されたソマリアでの印象的な写真の数々も含まれていた。そこでも彼は、元プロサッカー選手が向かうと想定される場所の境界を押し広げ続けている。現地の人々と関わり、しばしば誤解されるこれらの国々の現実を記録することで、彼はフットボール後の時代における完全に唯一無二のアイデンティティーを築いている。ファンに対しては旅を注意深く追うよう促しており、しばしば「訪れた国々の写真をもっと見るにはプロフィールをクリックしてほしい」と呼びかけ、自身のインスタグラムのフィードを進行中の軌跡を示す生きた地図帳へと変えている。それは、かつてピッチ上で戦術的な役割に注いだのと同じ規律と計画性を必要とするプロジェクトだ。

世界制覇へ向けた最後のカウントダウン

重圧の大きいスポーツの世界から、予測不能な世界旅行へと移ることは多くの人にとって難しいものだが、クリホビアクは真の天職を見つけたようだ。国境越え、辺境の風景、多様な気候を進んでいく彼の旅程に伴う身体的負荷は、代表100試合出場のキャリアに必要だった持久力を思わせる。

セビージャやパリ・サンジェルマンでの時間は終えたかもしれないが、「ミスター・ヨーロッパリーグ」の時代は、発見の新たな章へと置き換わった。彼の旅は、スポーツキャリアの終わりが終点ではなく、別の形の冒険の始まりであることを思い出させる。すでに世界の3分の2以上を踏破しているクリホビアクは、大陸タイトル獲得以上にまれかもしれない偉業の達成へ向けて着実に進んでいる。中東の砂漠からインド洋の島々へと移動する中で、この元ポーランド代表スターは、世界がサッカーピッチの緑の長方形よりもはるかに大きな場所であることを示している。