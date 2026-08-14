ロドリの退団が迫っていることで、マンチェスター・シティの移籍市場での動きは大きく加速している。30歳のスペイン人MFは、現時点でFCバルセロナ移籍が濃厚とみられており、すでに両クラブの交渉は本格化している。

中盤の中央に生じかねない穴を即座に埋めるため、シティ首脳陣は獲得希望の筆頭候補を定めた。エンソ・フェルナンデスをマンチェスターに迎え入れたい考えで、25歳のアルゼンチン代表MF自身も、すでにシティ加入を望む意向を示している。

ただし、チェルシーとの交渉は極めて難航している。ロンドンのクラブは金銭面の条件について独自の考えを持っているためだ。ブルーズは、主力選手を手放す条件を明確に示したうえで、期限も設定している。 今日の18時までにオファーが提示されなければならず、その内容はロンドンのクラブ首脳陣の要求を完全に満たすものでなければならない。

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マンチェスター・シティはエンソ・フェルナンデスにいくらを提示するのか？

ただ、まさにこの点で取引は停滞する可能性がある。マンチェスター・シティは今日、正式オファーを出す方向で動いているが、その額は報道によれば約1億2000万ユーロだ。

しかし、この金額は依然としてチェルシーの要求額を下回っている。スタンフォード・ブリッジの首脳陣は、アルゼンチン代表MFの売却に換算で約1億4000万ユーロを求めている。

チェルシーにエンソ・フェルナンデスを巡る交渉上のプレッシャーは一切ない

シティからのオファー到着後、ブルーズが再び交渉のテーブルに戻るのか、それともそれ以上の交渉を一貫して拒むのかは不透明だ。フェルナンデスの契約はロンドンで2032年まで残っており、クラブは有利な交渉ポジションにある。

このMFを手放さなければならない財政的、あるいはスポーツ面での圧力はまったく存在しない。1億4000万ユーロという移籍金要求額も、18時という設定された期限も、これまでのところチェルシーにとっては不変のものだった。ロンドンのクラブは自らの立場を明確にしており、最後通告を目前にしたこの移籍劇の行方はなお緊迫している。