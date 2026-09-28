エスタバナ・ポルマンが、『Vandaag Inside』から今後は招かれないという決定について初めて反応した。元ハンドボール選手のポルマンは先日、人気トーク番組への出演は1度きりにとどまると伝えられていた。

「私は内容重視の方向に押し込まれすぎたし、事前にはそのような形で話し合われていなかった。そこには加わりたくない」と、ポルマンはRTL Boulevardに対するコメントで強調した。「自分でもずっと、それが本当に自分に合っているのか模索していると伝えてきた。評価の場があって、そこでこれでよかったという結論になった」

ポルマンによれば、自身と『Vandaag Inside』の編集部の間に不和はないという。「私はあの男性たちが好き。彼らは素晴らしいし、これでいいの」と、ラファエル・ファン・デル・ファールトのパートナーは、ウィルフレッド・ヘネー、ヨハン・デルクセン、レネ・ファン・デル・ハイプに対して恨みを抱いていない。

ファン・デル・ハイプはポッドキャストKieftJansenEgmondGijpで、ポルマンを毎月起用することに疑問を示していた。アルンヘム出身のポルマンは8月28日のVI放送内でその件を彼に問いただし、その後、気まずいやり取りが続いた。

ポルマンは8月末の出演以降、VIの放送には再び姿を見せていない。そして数週間前のその出演に続きがないことが、これで明らかになった。

「エスタバナは魅力的な女性で、画面映えもする。でも、ラファエル・ファン・デル・ファールトとの生活やハンドボールについてでなければ、あまり話すことがない」と、デルクセンは先週末、De Telegraafでポルマンの出演についてあまり前向きではない見解を示していた。

「レネはこの夏、自分のポッドキャストで彼女は我々にとって軽すぎると言っていた。だから彼女は最初の通常出演で、あまり自信を持てないままテーブルに着いていた」と、フロローのレギュラー出演者は語った。

編集責任者のロビー・ビールボームも日曜、De Telegraafに対し、ポルマンが今後VIに出演しないことを認めた。「エスタバナ本人も番組制作側も、彼女のテーブルでの役割に疑問を抱いていた。最終的に番組として、彼女をテーブルゲストとして今後起用しない निर्णयを下した」