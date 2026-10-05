クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表を巡る物語は、いまだ終わっていない。スーパースターはポルトガル代表からの離脱後に代表引退を表明したが、ポルトガルサッカー連盟と代表監督はそれを簡単には受け入れようとしていない。

日曜夜、ポルトガルはネーションズリーグでノルウェーに2-1で勝利した。試合後、代表監督のジョルジェ・ジェズスがロナウドについて語った。「これから何が起こるかは分からない。それはクリス自身が自分の人生について決めることだ。次の代表ウィークで招集され、本人が代表でプレーしたいのであれば、なぜ駄目なんだ？」と、元アル・ナスル指揮官は話した。

また、RTPに対しては、わだかまりはないと説明した。「遺恨？ いや、簡単に解決できると私が思っている誤解だった」 その話し合いがいつ行われるかについては、ジェズスによれば、なお不透明だという。

「私はまだ彼と話していない。実際には問題などなかった。何もないところから何かが作り出され、この状況につながる問題になった。私は代表監督だが、最終的に決定を下すのは私ではない」

「彼は自分の人生で何を望むかを決める本人だ」と72歳の指揮官はSport TVに語った。「残念なことだ。私はアル・ナスルでクリスと1年間一緒に仕事をした。私たちには非常に強く、プロフェッショナルな関係がある」と、ジェズスは締めくくった。

ポルトガルサッカー連盟（FPF）も、このままでは終わらせるつもりはない。連盟会長のペドロ・プロエンサは、和解にこぎ着けるためにあらゆる手を尽くしたい考えだ。「彼は史上最高の選手だ。ロナウドが今も代表にいるのは完全に正当なことだ。なぜなら、彼には並外れた資質がある。それは否定できない」

さらに彼は、この状況は内部で解決されるべき誤解だと付け加えた。「彼はワールドカップ後にキャリアを終えることもできたが、ポルトガルへの愛からそうしなかった」

「彼がポルトガル国民とどのような絆を持っているか、私は分かっている。4試合が終わった今、私たちには共に腰を据えて話し合い、この誤解を解くための時間と落ち着きがある。クリスティアーノは私たちの遺産の一部であり、代表監督が必要とするときには、彼はいつでもそこにいるだろう」と、プロエンサは締めくくった。