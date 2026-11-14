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ポルトガルは土曜夜、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退を盛大にたたえる。41歳のスーパースターは先週、23年間にわたる代表でのキャリアに終止符を打った。デンマークとのUEFAネーションズリーグの試合に先立ち、特別な敬意が表される。かつてのチームメートだけでなく、ポルトガルサッカー連盟とサポーターも中心的な役割を担う。

ポルトガル代表選手は土曜夜、全員が背番号7を着用する。公式戦では通常認められないが、UEFAはこの「規則違反」の敬意の表現を許可した。デンマーク戦は20時45分に始まり、ブラガのエスタディオ・ムニシパルで行われる。

この特別な取り組みは木曜日、ポルトガルサッカー連盟のペドロ・プロエンサ会長、ジョルジェ・ジェズス代表監督、キャプテンのベルナルド・シウバ、ルベン・ディアス、ブルーノ・フェルナンデスによる協議で生まれた。代表チームへの長年の貢献に対し、独自の形でロナウドに感謝を伝えることを共同で決めた。

それだけではない。ポルトガルサッカー連盟も目を引く決定を下した。今後、代表のユニフォームに記される背番号7は、数字に線を入れた別のデザインにすると発表。従来のデザインは、ロナウドがポルトガル代表のユニフォームを着ていた時代と、決定的に結び付けられることになる。

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ポルトガルサッカー連盟によると、この変更には、特別な背番号が持つ意味を永遠に刻む意図がある。「これは、これほど特別な番号の意味を永遠に残し、私たちにとってその番号が象徴するレガシーに敬意を表す、もう一つの方法です」と連盟は説明した。

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連盟は、ロナウドの記憶がポルトガルサッカー界に永続的に残ることを強調している。公式声明では「クリスティアーノ・ロナウドと永遠に結び付く物語、思い出、功績、感情があります」と述べた。ポルトガルがこのFWのレガシーをどれほど大切にしているかを示す言葉だ。

新たな背番号のデザインについても、ポルトガルサッカー連盟は明確に説明した。「今日からユニフォームには別のデザインの背番号7が付きますが、その本質と誇りは変わりません。以前のデザインは、決して忘れられることのない物語を永遠に残すために保管します。ありがとう、クリスティアーノ！」と連盟は述べた。

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ユニフォームでの敬意の表現に加え、土曜夜はスタンドでもロナウドが主役となる。UEFAは、デンマーク戦の開始7分にスタンディングオベーションを行うことを許可した。来場するサポーターには、かつてのキャプテンにもう一度、大勢で感謝を伝える機会が与えられる。

ロナウドは輝かしい数字を残してポルトガル代表を去る。23年間で234試合に出場し、実に146ゴールを記録。さらに、母国とともに2016年の欧州選手権を制し、2019年と2025年にはネーションズリーグで2度優勝した。

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ロナウドの代表引退により、ポルトガルサッカー界の特別な時代が幕を閉じる。ジョルジェ・ジェズス監督と選手たちにとって土曜夜から始まるのは、長年の象徴を欠いて戦う新たな時代だ。ポルトガルサッカー連盟は背番号のデザインを変更することで、少なくともロナウドの記憶を目に見える形で残していく。