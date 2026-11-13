ポルトガル、クリスティアーノ・ロナウドに敬意。全員が背番号7のユニフォームを着用

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ポルトガル代表は、クリスティアーノ・ロナウドが代表を去ってから初めてピッチに戻る。その試合では、長年にわたり同代表で活躍したロナウドを象徴する背番号7を掲げる。ブラガで行われるデンマークとのネーションズリーグ第5節では、ポルトガル代表の全選手が背番号7のユニフォームを着てピッチに立つ。

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この敬意を表す演出は、木曜日に開かれた会合で決まった。会合には、連盟のペドロ・プロエンサ会長、ジョルジェ・ジェズス代表監督、そしてチームの3人のキャプテン、ベルナルド・シウバ、ルベン・ディアス、ブルーノ・フェルナンデスが出席した。 ポルトガルサッカー史に残る偉大な選手の一人の貢献をたたえるため、全員が合意した決定だ。この選手が初めてポルトガル代表のユニフォームを着たのは2003年8月だった。

敬意を表す演出は、選手入場時だけにとどまらない。 UEFAの承認を得て、連盟は試合の7分にも祝福の場を設けた。エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガを訪れるファンは、その際に元キャプテンへ拍手を送ることができる。数日前にリスボンで起きたことに続く形だ。

実際、スポルティングとモレイレンセの試合では、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデの観客が、有名な「Siu」を含むチャントや横断幕をロナウドに捧げていた。 スタジアムの大型スクリーンにも背番号28のユニフォームが映し出され、この名選手に敬意が表された。ポルトガル人のロナウドがスポルティングのトップチームで迎えた最初のシーズンに着用した番号だ。