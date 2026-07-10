金曜、ホルヘ・ジェズス（71）がポルトガル代表新監督に正式発表された。記者会見ではクリスティアーノ・ロナウド（41）について問われ、「大物選手」には特に感銘を受けていないと語った。

前回W杯では期待外れに終わった。ロベルト・マルティネス監督率いるチームはウズベキスタンに勝ち、コンゴ民主共和国とコロンビアと引き分け、辛うじて32強に入った。

その試合ではロスタイムに物議を醸す場面があり、クロアチアを2－1で破った。しかし16強ではロスタイムに唯一のゴールを決められたスペインに0－1で敗れ、大会を去った。

ポルトガルは無力に終わり、この結果を受けてマルティネスは解任された。ジェズスはチーム再建が急務だ。最大の注目点は選手選考だが、彼は「大物」にこだわらない。

「代表チームの平均年齢は28歳だ。年齢は問題ではない。価値が重要だ。17歳や18歳でも実力があれば招集する。さらに、すでに12人の選手が私と一緒に仕事をした経験がある。」

昨季アル・ナセルでロナウドと共働した。「年齢だけで判断しない。1年間一緒にトレーニングし、怪我もなかった。1試合あたり8キロメートル走っており、ストライカーとしては優れた数字だ。」

「データを見て信頼できると判断した。起用すべきだと判断すれば起用し、そうでなければベンチ外にもした」

また、マルティネス前監督がロナウドを起用し続けた件についても問われた。ゴンサロ・ラモスなどのフレッシュな交代選手を投入したほうが良い場面でもロナウドを起用し続けたとして、マルティネスは批判されていた。

「試合の状況が最優先だ」とジェズスは語る。「重要なのはパフォーマンスだ。結果が出なければ、誰であろうと交代させる。私はすでに世界最高の選手2人を指導してきた。」

「3人目のメッシを指導することはないだろう。私はロナウドを指導し、ネイマールも指導した。ある日、ネイマールに『お前、もう終わりだ』と言った。代表チームにとって最善だと思うことは、必ず実行する」と、アル・ヒラルで1年半ネイマールと共働したジェズスは語った。