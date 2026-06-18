ポルトガル戦敗退後、カンセロは「プレーしたのはわずか15分だった」と語った。

ジョアン・カンセロは来季の去就が不透明なまま、ポルトガル代表と所属するアル・ヒラルで重要な数週間を迎えている。

バルセロナは昨冬レンタルで加入したカンセロの完全移籍を目指している。しかし彼は昨日、2026年W杯ポルトガル代表の初戦でコンゴ民主共和国と 試合は1－1の引き分けに終わった。

右SBで先発したが、後半は左SBに移動。チームは精彩を欠いた。

チーム内で最も活躍したカンセロは後半にシザースキックでネットを揺らしたが、オフサイドで取り消された。

試合後、彼は失望を隠さず、自分を厳しく批判した。ポルトガルの新聞『ア・ポウラ』によると、彼は「引き分けは敗北のようだ」と語った。 自分たちのためだけでなく、このチームの全員のために勝利を目指していた。それが叶わず、ミスも犯してしまった。謙虚な姿勢を保ち、それを修正していかなければならない」

さらに同紙は、彼が「ボール支配率は高かったが得点を奪えなかった。もっとチャンスを作り、焦ってカウンターを許す場面を減らす必要がある」と続けたと伝えた。

「1得点を取ったものの、約15分しか良いプレーができず、チャンスも作れなかった。ピッチの最後の3分の1で焦りが目立った」と続けた。

次戦のワールドカップ予選ウズベキスタン戦へ向け、彼は「勝利しかない。先発も控えも団結し、困難な時にこそ強さを示そう」と誓った。







