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Rodri Bernardo SilvaImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

ポルトガル対スペイン戦後、ベルナルド・シルバとロドリが激論。その理由はこれだ。

ポルトガル 対 スペイン
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スペイン
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ベルナルド・シウヴァ

月曜日のワールドカップベスト16、ポルトガル対スペインの終盤、ベルナルド・シルバとロドリが口論になった。元マンチェスター・シティのチームメイトである2人は、スペインの1－0勝利直後に衝突した。

ロスタイムには同点の絶好機が訪れ、ベルナルドがヘディングを放ったがクロスバーを越えた。

このシュートを外すと、ロドリは目の前で大げさに喜んだ。さらにテレビ映像では、ロドリが元チームメイトの頭を軽く叩き、ベルナルド・シルバが明らかに怒りを示した。

シルバは怒ってロドリを指差し、2人は詰め寄った。他の選手たちが割って入り、数分後に試合は終了した。

この場面はすぐにSNSで拡散し、ファンは驚きの声を上げた。2人はマンチェスター・シティで長年共にプレーし、多くのタイトルを獲得していた。

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未定
未定

試合後、ロドリはメディアを通じて行動を謝罪した。

ロドリは「ベルナルドに謝りたい。試合終了間際に彼のチャンスを祝ってしまった。それは私の過ちだ」と語り、感情的になったことを認めた。

ロドリとシルバは7年間マンチェスター・シティでチームメイトだったが、シルバは先日フリー移籍でレアル・マドリードへ移り、クラブでの関係は終了した。

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