ポルトガルサッカー連盟はクリスティアーノ・ロナウドの代表復帰を望んでいると、スペイン紙『MARCA』が報じている。同紙はまた、ロナウドが先週水曜日にトレーニングキャンプを離れたことも最初に伝えていた。

水曜夜、ジョルジェ・ジェズスとロナウドの対立は頂点に達した。代表監督が記者会見で「ロナウドとは何の問題もない」と語った後、後者はプライベートジェットに乗ってキャンプを離れることを決断した。

O Jogoはその数時間後、ロナウドが代表キャリアに終止符を打ったと報じた。バロンドールを5度受賞したロナウド本人はその後、「真実」は後になって明らかになると反応していた。

その後、ポルトガルはデンマークでこの代表期間3試合目のUEFAネーションズリーグを戦い、ロナウド不在のまま2-4で勝利した。ジョルジェ・ジェズスは試合後、選手グループ内に不和はないことを強調した。

それでも、ポルトガルサッカー連盟はロナウドを代表チームに呼び戻したい考えだ。MARCAによれば、連盟はジェズスとCR7の和解を目指しており、その上でロナウドに、彼にふさわしいポルトガル代表での引退試合を与えたいとしている。

ロナウドはここまでポルトガル代表で234試合に出場。146ゴールを記録し、2016年には欧州選手権制覇も成し遂げた。