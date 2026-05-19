ポルトガル代表：クリスティアーノ・ロナウドにとって6度目のW杯。ロベルト・マルティネス監督はフランスのトップタレントの獲得に失敗。

ロベルト・マルティネス監督がW杯代表を発表。クリスティアーノ・ロナウド（41）は6度目の出場。

ポルトガルはコロンビア、コンゴ、ウズベキスタンと同組。2016年欧州王者は、今夏、強力メンバーでアメリカへ乗り込む。

27人のメンバーにはGK4人が含まれ、ディオゴ・コスタ、ホセ・サ、ルイ・シルバ、リカルド・ヴェーリョが選ばれた。

ディフェンダーはディオゴ・ダロット、マテウス・ヌネス、ネルソン・セメド、ジョアン・カンセロ、ヌノ・メンデス、ゴンサロ・イナシオ、レナト・ヴェイガ、ルーベン・ディアス、トマス・アラウージョの9人。

MFは6名：ルベン・ネヴェス、サミュエル・コスタ、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルヴァ。

FWはジョアン・フェリックス、トリンカオ、フランシスコ・コンセイソン、ペドロ・ネト、ラファエル・レオ、ゴンサロ・ゲデス、ゴンサロ・ラモス、ロナウドが得点を狙う。

クルピは選外

ポルトガルのスポーツ紙『ア・ボラ』は先週、19歳のジュニア・クルピ（AFCボーンマス）がW杯代表に選ばれるサプライズがあると報じていた。

今季プレミアリーグで12得点を挙げたクルピは、母がポルトガル人であるため代表変更も可能だったが、当面はフランスU-21代表でプレーする。