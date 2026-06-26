ポルトガル代表監督がワールドカップの夢を語り、アルゼンチンの戦いを予想した。

ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が、2026年W杯グループステージ最終戦で日曜メッカ時間2時30分に行われるコロンビア戦について語った。

コロンビアはグループ11で6勝0敗の全勝で既に決勝トーナメント進出を決めている。一方、ポルトガルは4勝0敗の2位で、この試合に勝てばベスト32進出とグループ首位獲得の両方が見える。

金曜の会見で、彼は「唯一の正しい道筋や順位などない」と語った。 重要なのは、我々が最高のパフォーマンスを発揮することであり、それは勝利を通じてのみ達成できる。明日はコロンビア代表を尊重しなければならないが、第2戦で見せたプレーを継続し、改善すべき点をさらに磨き上げ、この3試合を活用してワールドカップの次のステージに向けた準備を始めたい」と語った。

マイアミでは相手サポーターの大声援が予想されるが、この一戦がポルトガルの復活を証明するかどうかについては、マルティネスはこう語った。 外部からの雑音や批判については十分に話し合った。第2戦ではポジティブだった。先制点を取った瞬間から試合を支配できた。 W杯ではメンタル面が重要で、2戦目はその点でもうまくいった。アウェーでの初戦となるが、マイアミにはコロンビア人サポーターが多いので、明日の試合は良い試金石になる」

現在の世代がポルトガルをW杯決勝へ導けるかという質問には、現実的にこう答えた。 「まず、決勝に進むには何が必要か理解しなければならない。選手はチームに完全に献身し、全力で戦い、強豪を倒す力を持たねばならない。我々の選手はそのすべてを示している。 一歩ずつ進めるべきだ。今はコロンビアのような強豪と良い試合をすることを最優先する。優勝は大きな目標だが、今は目の前の試合に集中する」。

勝利すれば首位が確定する状況について問われると、マルティネス監督は指導体制を称え、次のように語った。 チームは感情的にも精神的にも良いバランスを保っている。責任感と期待は大きいものの、自信を持って目標に集中している。このバランスは極めて重要だ。 6度のW杯を経験した主将がいるのは心強いが、マンチェスター・ユナイテッド、シティ、ポルト、アル・ヒラルの主将らもおり、リーダー層は厚い」。

グループステージを首位で終えることに真の利点があるかとの質問には「全くありません」と即答し、会場を驚かせた。 もしこれが初めてのワールドカップなら『はい』と答えただろう。経験が浅いときは、座ってあらゆる可能性を計画したくなるものだ…… しかし、実際には不可能です。2018年大会では最終戦でイングランドに勝ち、3位で終えました。 私は常に全試合に勝ち、ロッカールームの雰囲気を最高に保つことに集中すべきだと信じています。道のりは重要ではなく、大会中に3カ国を移動することも問題ではありません。本当に重要なのは、常にベストを尽くすことです。」

ロベルト・マルティネス監督は記者会見の最後に2つの質問に答えた。 1つ目は、第1ラウンドと第2ラウンドでのパフォーマンスの変化によりポルトガルが再び優勝候補になったかについて、2つ目はアルゼンチンのパフォーマンスと、彼らの戦術が堅実なのか、それともリオネル・メッシの華やかさに依存しているのかという点についてであり、彼は次のように断固として答えた。 「まず、我々の取り組みは一貫性と安定性が特徴で、外部の雑音は全く影響を与えません。選手たちは集中力を保ち、より万全を期しています。 アルゼンチンについては、対戦相手以外の試合を観る時間はない。だが、彼らがこのまま好パフォーマンスを続けるだろうことは予想できる。」