「ポルトガル代表のW杯選手が4500万ユーロでサウジ・プロリーグ移籍」

フランシスコ・トリンカオがスポルティングCPでの最後の試合を終えたもようだ。攻撃的MF兼右WGの彼はアル・アハリから強い関心を寄せられており、ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると移籍金は4500万ユーロになるという。

トリンカオは2030年半ばまでスポルティングと契約しているが、アル・アハリは以前から関心を示していた。26歳の攻撃的選手は年俸1,100万ユーロのオファーを受けている。

個人条件は合意済みで、クラブ間交渉も順調。アル・アハリは24～48時間以内の成立を目指す。

トリンカオはSCブラガで有望株として台頭し、2020年にバルセロナが3000万ユーロ超で獲得した。

しかしカタルーニャでは定位置を確保できず、42試合で3ゴール2アシストにとどまった。

ウルヴァーハンプトンとスポルティングへのレンタル後、2023年にスポルティングが1800万ユーロで買い取った。

リスボンでは3年間で208試合47ゴール51アシストを記録し、2024年と2025年のリーグ制覇に貢献した。

代表キャップは19を記録し、W杯ではウズベキスタン戦のみ出場。アル・アハリではフリー移籍で退団したリヤド・マフレズの後継者と見込まれる。

スポルティングは、モーテン・ヒュルマンド（アトレティコ・マドリード、4000万）やジオヴァニー・クエンダ（チェルシー、5000万）に続き、またも主力を高値で放出した。

その穴埋めとしてスポルティングは、ブラガからロドリゴ・ザラザールを3000万ユーロで獲得し、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでトリンカンの代役を期待している。