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クラブ・ブルッヘのウイング、カルロス・フォルブスが、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、ブライトン、エヴァートン、ブレントフォードの1月の獲得候補に浮上した。22歳のフォルブスは火曜夜、象徴的な背番号7を着けてポルトガル代表での初ゴールを決め、プレミアリーグのスカウトたちに強い印象を残した。

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イングランドのクラブがベルギーで活躍するフォルブスを注視

報道メディアの『TEAMtalk』によると、複数のトップリーグのクラブが正式な獲得への動きを検討する中、フォルブスが冬にイングランドへ戻る可能性は高まりつつある。アストン・ヴィラはこのポルトガル人アタッカーを高く評価しているとされ、ニューカッスル、ブライトン、エヴァートン、ブレントフォードもその成長を注意深く追っている。火曜夜の試合には、複数のプレミアリーグクラブの関係者が視察に訪れたという。

由緒ある背番号を着け、代表を勝利に導く

フォルブスは週半ばの代表戦で英国の地に戻り、ウェールズ戦で決勝ゴールを挙げてポルトガルを勝利に導いた。これがA代表での初ゴールとなっただけでなく、 同国の名高い背番号7を引き継いだ 初の選手となったことで、さらに大きな意味を持つ一撃となった。背番号の継承は、 クリスティアーノ・ロナウドの代表引退 を受けてのことだ。

代表での鮮烈な活躍は、今季ベルギーで見せている好調ぶりの延長線上にある。2026-27シーズンのジュピラー・プロ・リーグでは開幕から10試合で3ゴール5アシストを記録。クラブ・ブルッヘでのチャンピオンズリーグ4試合でも2ゴール3アシストを挙げている。

ベルギー移籍で有望なキャリアが再浮上

名高いアヤックスの下部組織出身であるフォルブスは、2024年のシーズンをウルブスへの期限付き移籍で過ごしており、イングランドのサッカーにもなじみがある。ただ、同メディアは、モリニューでの短い在籍期間は、彼の真の実力や長期的な可能性を正当に示すものとは見なされていないと伝えている。

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2025年夏にクラブ・ブルッヘへ完全移籍したことが、評価を立て直し、プレーをさらに高い水準へ引き上げる理想的な機会となった。今ではゴールやアシストという結果を安定して残しており、スピード、縦への鋭い突破、アタッキングサードでのチャンス創出を見たイングランドの補強担当者たちは、プレミアリーグで活躍するために必要な資質を備えていると確信している。

冬の移籍市場でクラブ・ブルッヘの姿勢が問われる

『TEAMtalk』は、各クラブが1月の移籍市場再開を前に攻撃陣の選択肢を検討しており、プレミアリーグ勢の関心は本物だと伝えている。フォルブスとクラブ・ブルッヘの契約は2029年6月まで残っているため、年明けの交渉ではベルギーのクラブが有利な立場にある。それでも、国内大会と欧州の大会で急速に評価を高めているフォルブスは、冬の移籍市場を通じて注目を集め続けるだろう。