ポルトガル代表の招集メンバーにラモスとレオン、ヴァレラは初招集

招集メンバーが発表された。 ポルトガル代表にとって、昨日正式に代表に別れを告げた クリスティアーノ・ロナウドの時代が終わってから初めての招集となる。ゴンサロ・ラモスはジョルジュ・ジェズス代表監督に招集された 。これまでは常にCR7という大きな存在に阻まれていたが、今後は先発ストライカーの座をつかむ道がさらに開ける。ラファ・レオンも名を連ね、セリエAで8ゴールを挙げて得点ランキング首位に立つモンツァのストライカー、ヴァレラは初招集となった。

ポルトガル代表の 招集メンバー：

GK

ディオゴ・コスタ

ルイ・シウヴァ

サムエル・ソアレス

DF

ディオゴ・ダロト

アルベルト・コスタ

ルベン・ディアス

トマス・アラウージョ

レナト・ヴェイガ

アントニオ・シウヴァ

ジョアン・カンセロ

ヌーノ・タヴァレス

MF

ジョアン・パリーニャ

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ルベン・ネヴェス

マテウス・フェルナンデス

ヴィティーニャ

ジョアン・ネヴェス

ベルナルド・シウヴァ

FW

ペドロ・ネト

フランシスコ・トリンコン

カルロス・フォルブス

ラファエル・レオン

ジェオヴァニ・ケンダ

ブルーノ・フェルナンデス

ジョアン・フェリックス

ロドリゴ・モラ

ゴンサロ・ラモス

ファビオ・シウヴァ

グスタボ・ヴァレラ