ポルトガル代表にトリプルショック！ベルナルド・シウバ、ルベン・ディアス、ジョアン・パリーニャがウェールズとの大一番を前に離脱

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ポルトガル代表は、ウェールズとのネーションズリーグ・グループステージ最終戦を前に主力3選手が離脱した。ルベン・ディアスとジョアン・パリーニャは出場停止、ベルナルド・シウバはメディカルチェックを受けて帰宅した。

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3選手の離脱がジョルジェ・ジェズス監督の構想に打撃

ポルトガル代表は、火曜日にカーディフで行われるネーションズリーグの重要なウェールズ戦を前に、ルベン・ディアス、ジョアン・パリーニャ、ベルナルド・シウバが代表チームを離脱し、選手起用に頭を悩ませている。ポルトガル代表にとっては、ブラガでの デンマーク戦で喫した衝撃的なホームでの1-4の敗北 から立ち直れていない中での知らせだ。ディアスとパリーニャは規律上の理由で遠征を欠場する見込みだったが、シウバの離脱はチームの準備にとって最も大きな打撃となる。

ポルトガルサッカー連盟（FPF）は、デンマーク戦で主将を務め、チーム唯一のゴールを決めたシウバについて、プレーに適した身体状態ではないと判断され、チームに同行しないことを認めた。このセントラルMFはデンマーク戦で当初ベンチスタートとなり、後半から途中出場していた。連盟は公式サイトに発表した声明で、この司令塔の健康状態を説明した。『O Jogo』が伝えた報告によると、連盟は「ベルナルド・シウバはFPFの健康・パフォーマンス部門による臨床評価を受け、プレーに適さないと判断されたため、代表から離脱した」と説明している。

ディアスとパリーニャは出場停止

シウバの負傷に関する懸念に加え、ジョルジェ・ジェズス監督は守備の中軸も欠くことになる。マンチェスター・シティのDFルベン・ディアスとベンフィカのMFジョアン・パリーニャは、デンマーク戦での厳しい敗北の中でともにイエローカードを受け、自動的に1試合の出場停止となった。伝説的なFWクリスティアーノ・ロナウドの公式な別れ以降、初めての試合で喫した敗北から立ち直りを目指すポルトガルにとって、2人の不在は守備陣に大きな穴を残す。

主力選手を欠くものの、グループA4でのポルトガルの命運は依然として自分たちの手中にある。ポルトガル代表は現在勝ち点12で首位に立ち、2位デンマークに勝ち点3差をつけている。遠征メンバーには24選手が残っており、ウェールズで勝ち点1を獲得すれば首位を確定させ、今後行われる準々決勝の組み合わせ抽選でシードに入ることができる。

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ジェズス監督、即座の立て直しを要求

しかし、デンマーク戦での屈辱的な敗北による心理的な重圧は、コーチングスタッフにとって依然として懸念材料だ。ブラガでの歴史的な敗戦後、ジェズス監督はSNSでファンに向けて発信し、チームが期待を大きく下回ったことを認めた。ロベルト・マルティネスの後任として指揮官に就任したベテラン監督は、試合内容を率直に振り返りつつも、チームがこれまでに遂げた成長については楽観的な姿勢を崩さなかった。そして、カーディフ・シティ・スタジアムで予想される敵対的な雰囲気に備え、選手たちに結束を呼びかけた。

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ジェズス監督は自身の公式Instagramアカウントに「望む結果がいつも得られるわけではない。昨日はベストの状態ではなかったが、1試合でこれまで積み重ねてきた努力が消えるわけではない」と投稿。「5試合で4勝を挙げ、今もグループ首位にいる。勝つときも負けるときも一緒だ。今は分析し、過ちから学び、目標達成に向けて団結し、強い決意を持って努力を続けるときだ」と続けた。

カーディフでの決戦へ最終調整

チームはウェールズの首都に向けて出発する前、ブラガのスポルティング・シティで最後の非公開リカバリーセッションを行った。月曜日には試合会場でのトレーニングが予定されており、残る24選手が現地の環境に適応する機会となる。テクニカルスタッフが求めるのは、土曜日の試合よりもはるかに堅固な守備だ。この試合ではピエール＝エミール・ホイビュア、ヨアキム・アンデルセンのゴールとラスムス・ホイルンドの2得点により、ポルトガルは大敗を喫した。

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現在、勝ち点わずか3でグループ最下位のウェールズは、ポルトガルの主力選手不在を生かしたいところだ。しかし、ジェズス監督と選手たちの目標は明確だ。敗北を避け、欧州の上位シード国としての地位を維持することである。