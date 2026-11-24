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バルセロナが、モンツァに所属するポルトガル人FWグスタヴォ・ヴァレラの動向をより注視している。ヴァレラは目覚ましいパフォーマンスと驚異的な得点率で、今季のセリエAで屈指の新星となり、欧州の複数のビッグクラブから注目を集めている。

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バルセロナは、2005年生まれのこの若きストライカーの成長を追う主要クラブの一つだ。ヴァレラは際立った得点力を武器に、セリエAで強烈な存在感を示している。

『スカイ・スポーツ・イタリア』によると、カタルーニャのクラブのスカウトがモンツァ対フィオレンティーナの一戦を視察した。この試合でもヴァレラは2ゴールを挙げ、その実力を改めて示した。

とりわけ2点目は見事なヒールキックによるもので、高い技術を印象づけるとともに、攻撃面での決定力とピッチ上での際立った存在感を証明するシーンとなった。

このポルトガル人FWは今季、セリエAで11試合11ゴール、公式戦全体では12試合13ゴールまで記録を伸ばした。

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セリエAの得点ランキングで彼を上回っているのは、より高い得点率を記録しているドニエル・マレンのみだ。

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激しい争奪戦

『スカイ・スポーツ・イタリア』によれば、ヴァレラへの注視を強めているのはバルセロナだけではない。インテルはしばらく前から同選手を追っており、ナポリはすでに代理人と初期段階の接触を持ったと報じられている。

さらにユヴェントスとアーセナルも、このポルトガル人FWの成長を見守っており、複数のビッグクラブの間で獲得への関心が高まっている。

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選手の代理人は来週イタリアを訪れ、モンツァのスポーツ部門の責任者らと会談し、わずか数カ月で市場価値が大きく跳ね上がったストライカーの今後について協議する予定だ。

移籍金

一方、ポルトガル紙『ア・ボラ』は移籍の可能性について詳細を伝えている。モンツァのスポーツディレクターであるペドロ・オビアンは、同クラブがヴァレラ獲得に向けた多くのオファーを受けており、それらを検討する用意があることを認めた。

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オビアンはさらに、2500万～3000万ユーロが交渉開始の妥当な出発点になり得ると付け加えた。ただし、獲得競争の激化によって移籍金が大きく膨らむ可能性もあるという。

モンツァは昨夏、ベンフィカからわずか200万ユーロと出来高ボーナスでヴァレラを獲得しており、見事な補強を果たしていた。

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ベンフィカは将来の売却益の20%を受け取る権利を保持しており、このストライカーを巡る動きにも強い関心を寄せている。

また、ヴァレラは際立ったパフォーマンスによってポルトガルA代表への扉も開き、招集を受けた。ただし、まだ代表デビューは果たしていない。

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バルセロナは引き続き、高い得点感覚と伸びしろを備えた若手ストライカーを求めて移籍市場を調査しており、ヴァレラはまさにその条件を満たしている。

カタルーニャのクラブが関心を寄せる他の候補とは異なり、このポルトガル人FWの市場価値は、現時点ではバルセロナにとって比較的手の届く範囲にとどまる可能性がある。

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クラブのスポーツ部門としては、そのパフォーマンスと高まる関心を踏まえ、欧州サッカー界で最も注目される新進ストライカーの一人から目を離すつもりはない。