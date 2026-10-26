クリスティアーノ・ロナウドが、デンマーク、ウェールズとの代表戦に向けたポルトガル代表の候補メンバーに入った。複数のポルトガルメディアが報じている。

今月初め、ポルトガル代表でロナウドを巡る騒動が頂点に達した。41歳のスーパースターは、ジョルジェ・ジェズス監督との口論の末に代表合宿を離脱。代表選手としての将来も危ぶまれていた。

これを受け、ポルトガルサッカー連盟はロナウドへの処分を決定。255ユーロの罰金と、9月30日にさかのぼって適用される30日間の出場停止処分を科した。

そのため、11月の次の代表活動期間には再び「通常どおり」招集できる。そして今、その見通しが強まっている。

ポルトガルメディアによると、ロナウドはデンマーク、ウェールズとのUEFAネーションズリーグの試合に向けた候補メンバーに入っている。

O Jogoによれば、ロナウドにはジェズス監督の構想に入っていることがすでに伝えられたという。ただし、正式な招集はまだ決まっていない。ジェズス監督は先の記者会見で、「40人以上の名前」を候補として挙げていると明かしていた。

ポルトガル代表の最終メンバーの発表はもう少し先になる。11月5日か6日に発表される見込みだ。