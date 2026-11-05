ポルトガルサッカー連盟、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退後に功績をたたえる計画を発表

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クリスティアーノ・ロナウドがポルトガル代表からの引退を正式に発表し、伝説的な代表キャリアに幕を下ろした。この重大な発表を受け、ポルトガルサッカー連盟（FPF）は、同国史上最高のキャプテンを称える盛大な企画を計画していると明らかにした。

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ロナウド、ポルトガル代表から引退

ロナウドが、ポルトガル代表での輝かしいキャリアに正式に終止符を打った。この歴史的な決断を発表した直後、FPFは同選手の偉大な功績をたたえる声明を発表した。

男子代表の歴代最多得点者として、ロナウドは代表の舞台を去る。数々の主要大会で誇りを持って母国を代表してきた選手の引退は、ポルトガルにとって一つの時代の終わりを意味する。

FPFが永遠の感謝を表明

FPFは、ロナウドが代表チームにもたらした比類なき影響をすぐさま認めた。20年以上に及ぶ代表でのキャリアを通じて示した揺るぎないリーダーシップと、ひたむきな献身を称賛した。

「FPFは、永遠のキャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドに、心からの、そして永遠の感謝を表します」と公式声明は記した。「FPFは深い感謝と計り知れない敬意を込めて、クリスティアーノ・ロナウドを公にたたえ、我が国のために歩んだ、まさに並外れた道のりに感謝を伝えます。

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「私たちのキャプテンは、傑出したアスリートであるだけでなく、人々を鼓舞するリーダーであり、献身の模範であり、私たちの代表チームの魂を象徴する存在でした」

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盛大な惜別セレモニーを計画

その比類なき功績を踏まえ、FPFは単なる声明の発表では不十分だと明確にした。ポルトガルサッカー連盟は、伝説的なFWをふさわしい形で送り出すため、綿密に計画された盛大なイベントを現在準備していると認めた。

「ポルトガルサッカー連盟は、彼にふさわしい敬意を表することなく、この別れを迎えるつもりはありません」と声明は続けた。「クリスティアーノ・ロナウドの偉大なキャリアにふさわしいものとして永遠に記憶される式典を、企画し、計画し、参加し、積極的に協力して実現したいと、私たちは強く、心から願っています」

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キャリア最後の節目を追い求めて

代表での輝かしい日々には明確な終止符が打たれたものの、ロナウドはサッカーから完全に身を引くわけではない。ベテランFWはアル・ナスルでのプレーと、驚異的な個人記録の達成に引き続き強い意欲を向けている。FPFも声明の最後で、サッカー史に残る記録を追い続けるロナウドに親しみを込めて言及。公式声明を「1000ゴール目に向けて！！！」という熱いエールで締めくくった。

世界中のサポーターは今後、ポルトガル史上最高の選手をたたえる公式式典の正確な日程と開催場所の発表を心待ちにすることになる。