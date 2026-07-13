ポルトガルを震撼させる悲劇…ベンフィカのスター選手が交通事故で死亡

「マノ」の愛称で知られるベンフィカの元選手エマヌエル・デ・ジェズス・ボンフェム・イヴァリストが、リスボン北のソブラル・デ・モンテ・アグラソで交通事故に遭い、43歳で亡くなった。

ポルトガルメディアによると、事故現場から4km離れた自宅へ一人で向かう途中、慣れた道でコントロールを失ったという。

車内に閉じ込められ心肺停止状態で発見され、その場で死亡が確認された。他の車両は関与しておらず、共和国国家警備隊が事故原因を調べている。

右ウイングとして活躍し、2004～2008年のベンフィカをはじめアルヴェルカ、エストレラ・アマドーラ、マレティモ、ヴィトーリア・セトゥーバルなどでプレーした。 2019年にヴィラフランコエンシで現役を引退した。

ベンフィカは「クラブの元選手マヌの死去に深い哀悼の意を表し、ご家族や友人にも心からお悔やみ申し上げる」と声明。アルヴェルカも「ご家族、友人、関係者の皆様に心よりお悔やみ申し上げる」と追悼した。

ポルトガルリーグ協会も「心からの哀悼の意」を表明した。

元ポルトガル代表のエディニオもSNSで追悼し、「兄弟よ、君は重い負担を残したが、君が私の息子にしたように私も君の息子を守る。君の記憶は彼の中で生き続ける」と語った。