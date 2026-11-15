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デンマーク代表のブライアン・リーマー監督が、ブラガでポルトガル代表を4-1で破る衝撃的な勝利を支えた戦術を明かした。リーマー監督は選手たちがピッチ上で見せた戦術的規律と大胆さを称賛するとともに、国際サッカー界の象徴であるクリスティアーノ・ロナウドにも惜しみない賛辞を送った。

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デンマークがポルトガルに4発大勝、ブラガで衝撃の一戦

デンマーク代表はブラガ市営スタジアムでポルトガル代表に4-1で大勝し、近年屈指のアウェーでのパフォーマンスを見せた。デンマーク代表のブライアン・リーマー監督が練り上げた見事な戦術に、グループ首位のポルトガルは完全に意表を突かれた。ラスムス・ホイルンドが決定力を発揮して2得点を挙げ、ピエール＝エミール・ホイビュアとヨアキム・アンデルセンもゴール。ポルトガルに公式戦でのホーム史上最大の敗戦を喫させた。

リーマー監督が戦術の狙いを明かす

試合後、リーマー監督はスター選手をそろえるポルトガルを封じ、攻守の切り替えの局面でスペースを突くために考案した具体的な戦略を説明した。デンマーク代表指揮官は、サッカー大国を相手にボールを保持する重要性を強調した。

「我々はポルトガル代表に最大限の敬意を払った。彼らは世界最高のチームの一つだ」とリーマー監督は語った。

「我々はポルトガルにプレッシャーをかけ、思うようにプレーさせなかった。大胆に戦ったし、ボールを持ちたかった。ポルトガルほどのサッカー大国を倒したいなら、ボールを保持する必要がある。戦術面で自分たちの戦い方を貫けたことをとてもうれしく思う。考案したプランとの関係では、完璧な試合だった」

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ダラミーを称賛、過去の対戦にも言及

リーマー監督はポルトガル代表との過去の対戦の激しさも振り返り、自チームが中盤に選手を密集させ、縦への走り込みで相手の守備陣を苦しめたことに言及した。守備陣の背後を突く並外れたプレーを見せたFWモハメド・ダラミーを特に称賛した。

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「我々は中盤に選手を集め、DFを持ち場から引き出したかった。ホイルンドとダラミーが背後のスペースを狙えることは分かっていた。そしてダラミーは並外れた試合をした。なぜ彼がまだフランス2部でプレーしているのか、理解できない」とリーマー監督は述べた。

クリスティアーノ・ロナウドに敬意

コペンハーゲンで行われるノルウェー代表とのグループ決戦に目を向ける前に、リーマー監督は、この試合がクリスティアーノ・ロナウドの代表引退後、ポルトガルにとって初めての一戦であるという歴史的な節目にも触れた。デンマーク代表指揮官は伝説的なFWに最大限の敬意を示した。

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「クリスティアーノ・ロナウドのプレーを見られたことは、大きな誇りだった。彼はあらゆる賛辞と栄誉に値する。変化は一夜にして起こるものではない。ポルトガルは史上最高の選手の一人を失った」とリーマー監督は締めくくった。