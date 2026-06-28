ポルトガルはコロンビアに敗れ、決勝進出へ厳しい道のりとなった。

コロンビアは日曜日のポルトガル戦を0－0で引き分け、グループ首位を確定させた。 マイアミのハードロック・スタジアムで行われた試合では、両チームとも決定機を作ったが、GKカミロ・バルガスとディオゴ・コスタの好守でスコアレスドロー。この結果、コロンビアはグループKを突破し、ポルトガルを厳しい山へ追い込んだ。

引き分けでも首位確定ながら、コロンビアは序盤から攻勢を強めた。5分にはジョン・コルドバがクロスを狙ったが、シュートはネットの上を通過。右サイドを軸にハメス・ロドリゲスとジョン・アリアスが再三連携した。

18分にはコルドバが右を突破し、ファーへ強烈なシュート。しかしディオゴ・コスタが好反応で防いだ。直後、ロドリゲスのアシストからアリアスが狙った一撃も、ゴールライン上でクリアされた。

ポルトガルは40分、ブルーノ・フェルナンデスが至近距離から放ったシュートをカミロ・バルガスが阻止した。 続くロナウドのオーバーヘッドも決まらず、ハーフタイム直前にはフェリックスのボレーがクロスバーを越えた。コロンビアもプエルタ、ディアス、ロドリゲスがシュートを放ったが、いずれもネットを揺らさなかった。

後半もコロンビアが主導権を握る。ポルトガルは開始早々に2人を交代させ、ジョアン・ネヴェスがヘディングシュート。しかし枠を外れた。ロナウドも至近距離から放ったがオフサイド。

コロンビアはさらに圧力を強め、後半半ばにはリチャード・リオスがサンティアゴ・アリアスの低いクロスを狙ったがサイドネット。直後、プエルタのミドルシュートもディオゴ・コスタがセーブした。

後半30分にはコロンビアがPKを主張したが、VARはスアレスが自らメンデスに接触したと判定し、プレーは続行。ロレンソ監督は好調のロドリゲスとアリアスを下げた。

終盤も両チーム無得点。88分にはスアレスのハーフボレーがクロスバー上を通過した。 ロスタイムには元アヤックスのダビンソン・サンチェスがヘディングでネットを揺らしたが、わずかにオフサイドで得点は認められなかった。結局、試合はスコアレスで終了。コロンビアはグループ首位で突破し、次のラウンドでは3位グループとの対戦が決まっているが、相手は未定。

ポルトガルはベスト16でクロアチアと対戦し、その先にはスペイン、フランスとの試合が待ち受ける厳しい道のりだ。