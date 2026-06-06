ポルトガルは土曜日のチリとの親善試合を2－1で制した。リスボン近郊のエスタディオ・ナシオナル・ド・ジャモルで行われた一戦は、後半にゴンサロ・ゲデスとブルーノ・フェルナンデスが得点を挙げた。このとき両チームは10人ずつでプレーしていた。 ポルトガルはW杯前最後の親善試合を6月10日にレイリアでナイジェリアと行う。

ポルトガルは序盤、ジョアン・カンセロの鋭いクロスをルーベン・ディアスがヘディングで狙ったが、GKローレンス・ヴィグルーが好守で阻んだ。

ポルトガルは前半も攻勢を続けた。ラファエル・レオがクリスティアーノ・ロナウドのヒールパスから放った低いシュートはポストを叩き、ゴールならず。

前半はポルトガルが攻勢を強めたが、チリも粘り強く守った。ロナウドがヴィグルーの股間を抜いてネットを揺らしたが、オフサイドの判定で得点は認められなかった。

前半終了間際にはカンセロとファウンデスがゴールラインで、続いてレアオとロマンが押し合いとなり、両者とも退場。

ロナウドはハーフタイムにベンチへ。代わりに投入されたゲデスは、カンセロの鮮やかなオーバーヘッドをヴィグルーが好守で阻んだ。

直後、ネヴェスからゲデスへパスが通り、ゲデスは鮮やかなファーストタッチからネットを揺らし1-0。

後半30分には、ゲデスがフランシスコ・コンセイソンへ展開し、元アヤックスの選手がフェルナンデスへラストパス。マンチェスター・ユナイテッドのスターがペナルティエリア外から鮮やかなシュートで2-0とした。

W杯出場を逃したチリは後半アディショナルタイム、ルーカス・セペダがネベスの股間を突いた一撃で2-1とした。試合はそのまま終了。