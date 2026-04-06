月曜日の朝、ポルトガルのメディアはFCポルトとフランチェスコ・ファリオリ監督の話題で持ちきりだ。プリメイラ・リーガ首位のポルトは、土曜日の夜、試合終盤に激動の展開を見せた。

ファリオリ監督率いるチームは、リーグ5位のファマリカンをホームに迎えていた。90分、1-1の同点で迎えた場面で、セコ・フォファナが見事なシュートを決め、2-1とした。

有頂天になったファリオリは、一見勝利を決定づけるゴールを祝うため、狂喜乱舞しながらピッチを駆け抜けた。しかし、ロスタイム9分、ファマリカンが同点ゴールを決め、2-2となった。

月曜日、国内メディアはこの情熱的なイタリア人指揮官について大々的に報じている。多くの人が、ファリオリがアヤックスとの優勝争いで築いた大きなリードをPSVに明け渡してしまった昨シーズンを、懐疑的な目で見ている。

「スポルティングとベンフィカは再び夢を見られるか：ファリオリはまた…ファリオリになるのか？」と、紙面『ア・ボラ』は見出しを掲げる。「引き分けに終わったファマリカンとのホーム戦は、優勝争いに再び火をつけ、イタリア人監督にとってのトラウマを蘇らせた。スポルティング（とベンフィカ）が虎視眈々と狙う中、アヤックスでの悲劇が繰り返される恐れがある。」

緑と白のユニフォームを着たチームとの差は5ポイントだが、スポルティングにはまだ1試合の消化試合が残っている。「ポルトガルリーグは、快進撃から結末の読めない心理サスペンスへと様変わりした。」

「この嵐の目にはファリオリがいる。彼は今、自身の過去が一種のホラー映画として映し出されているのを見ている。昨シーズン、アムステルダムで経験したあのギリシャ悲劇を思い出さずにはいられない。」

「歴史は繰り返す、と皮肉屋たちは言う。ポルトのファンたちは今、ファリオリが…またしてもファリオリになりつつあるのではないかと恐れている。失敗の余地は消え去り、日程は容赦ない。」『レコード』紙もまた、「スタジアムの上に立ち込める、ファリオリ率いるアヤックスの崩壊という亡霊」について言及している。