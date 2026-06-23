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Khaled Mahmoud

翻訳者：

ポルトガルの新聞は、ロナウドの復帰を称賛した。

ポルトガル 対 ウズベキスタン
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クリスティアーノ・ロナウド
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ポルトガルのメディアがワールドカップでの5得点を称賛

ポルトガルの新聞は、火曜日のワールドカップ第2戦でウズベキスタンに5－0で勝利したロナウド率いる代表チームを称賛した。

ポルトガルは第1節でコンゴ民主共和国と1－1の引き分けに終わり、ロナウドのパフォーマンスも批判されたが、今回は完全復活を印象付けた。

アブーラ』紙は「ポルトガルの圧勝、ロナウドが復活」と伝え、「何百万人ものポルトガル人が待ち望んだ答えだ。ポルトガルは闘志とハイプレスでウズベキスタンを5－0で圧倒した」と評した。

ロナウドは2得点し、ヌノ・メンデス、ラファエル・レアオのゴールとホサノフのオウンゴールも加わり、ポルトガルは2026年W杯初勝利。勝ち点4で暫定首位に立った。

また、ロナウドの2得点は「W杯通算得点で大きく躍進」と伝えられた。

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一方、『レコルド』紙は「ポルトガルがロナウドの2得点でウズベキスタンを圧倒」と伝えた。

さらにロナウドの2得点は、エウゼビオを超えW杯通算得点10位に入ったと伝えた

オジョゴ」紙も同様の見出しで、ポルトガルが次ラウンドに近づいたと伝えた。

ポルトガルは第1節でウズベキスタンに3-1で勝ったコロンビアの結果を待ち、暫定でグループ11首位に立ち勝ち点4とした。

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