ポルトガルの新聞はマルティネスの「刺激的な」記録をゴミ箱へ。黄金世代を台無しにした。

2026年W杯ラウンド16でポルトガルがスペインに0-1で敗れ、ベスト8進出の夢は消えた。ポルトガルメディアは、 火曜日、ダラスでの試合でロスタイムにミケル・メリーノが決めたゴールが、わずか1年前にUEFAネーションズリーグで優勝したにもかかわらずファンを納得させられなかったプロジェクトの終焉を告げたと伝えた。

スポーツ紙は口をそろえて、ポルトガルが才能ある世代を活かせず、期待を裏切ったと指摘。マルティネス監督の続投辞退につながり、主要紙は当然の結果と伝えている。

発行部数トップのスポーツ紙「アポラ」は、共通する見解を「ポルトガルはマルティネスの過ちでW杯を去った」と要約。同紙は、前半は互角だったものの、後半はスペインに圧倒されたと指摘した。

同紙は、布陣変更の失敗とスペインの支配力に対応できなかった点を挙げ、「強豪との対戦で独自のアイデンティティを示せなかったチームにとって、この敗北は偶然ではなく論理的な結果だ」と結論づけた。

マルティネス監督が「ポルトガル戦が最後の試合」と表明したニュースは『アポラ』電子版のトップを飾り、後任にはホルヘ・ジェズスが就任すると伝えた。

「レコルド」紙も、優勝候補と期待されたチームが早期敗退したことをスポーツ的失敗と位置づけた。 同紙は試合と直後の反応を伝えたが、試合後の分析では大会前の期待を裏切った早期敗退を指摘し、今後のチームの方向性を巡る議論を呼んだ。

同様に、 『オジョジョ』紙は、ダラスが数カ月前から予想されていた結末を早めただけだと論じた。同紙のコメンテーターは、ポルトガルが強豪を倒せず、ブルーノ・フェルナンデス、ヴィテニャ、ベルナルド・シルヴァの個人技に依存しすぎていると指摘した。

一方、主要メディアは感情より構造面に焦点を当てた。「パブリコ」紙は ポルトガル代表の時代は終わり、これは「傑出した世代にとっての失われた機会」だと位置づけた。一方、『エクスプレッソ』紙は、ポルトガルサッカー連盟の将来や、主要な国際大会で戦えるチームを再構築する次期代表監督の資質に議論の焦点を当てた。

大衆紙『コリオ・ダ・マンハ』も、全国に漂う失望を反映し、スペイン人監督の 「これがポルトガル代表としての私の最後の試合だった」と語り、支援してくれたすべての人々に感謝を述べた。また、「ワールドカップで優勝できなければ続ける意味はない」とも語った。

その実績に疑問を呈する声は上がらなかった。マルティネスはポルトガル代表監督として最高勝率を誇り、W杯予選での好結果と2025年ネーションズリーグ優勝を残して退任する。

それでもアナリストのほとんどは、これらの数字が「ポルトガル史上最高の世代」と呼ばれる選手たちの潜在力を十分に引き出せなかったという違和感を消し去れなかったと指摘する。

火曜日の各紙1面は、スペイン戦の敗北だけでなく、ミケル・メリーノのゴールがマルティネスの任期に終止符を打つ以前から、このプロジェクトは役割を終えていたと結論づけている。