クリスティアーノ・ロナウドが日曜夜、UEFAネーションズリーグのノルウェー対ポルトガル戦後に騒動を引き起こした。母国が1-2で勝利したにもかかわらず、ロナウドは試合終了の笛が鳴るとすぐにロッカールームへ向かったことが、映像で確認されている。

ポルトガルは17分、ジョアン・フェリックスのゴールで先制した。後半開始から間もなくアーリング・ブラウト・ハーランドが1-1に追いついたが、その3分後にはゴンサロ・ラモスの得点で再び1-2となった。これがそのまま試合終了のスコアとなった。

注目されたのは、ロナウドがベンチスタートだったことだ。そして最終的に途中出場もなかった。ポルトガルの公式戦でロナウドが出場しなかったのは、EURO2008以来初めてのことだった。

そしてロナウドは、そのことに満足していないように見えた。インターネット上で拡散されている映像では、このスーパースターが試合終了の笛の直後、いら立った様子で選手トンネルへ歩いていくように見える。チームメートたちが敵地まで駆けつけたポルトガルのファンに感謝を示した際にも、ロナウドの姿はなかった。

ホルヘ・ジェズス代表監督は試合後、主将の早すぎる引き揚げにその場では気づかなかったと認めた。指揮官は、主将としての役割についてロナウドと個別に話し合うつもりだと明かしている。

ジェズス監督によると、試合の流れを踏まえると、ロナウドのような特定のプロフィールを持つストライカーを投入することは正当化されなかったという。さらに、アル・ナスルのスーパースターがノルウェー戦で最後までベンチに座ることになったからといって、彼の役割が小さくなったことを意味するわけではないと、代表監督は改めて強調した。

ファンに感謝を示さなかったことについて、ジェズス監督は「それに答えられるのは彼だけだ。事実として、彼は今日はプレーしなかった。だからといって、私が彼を戦力として見ていないわけではない。私は彼に起用すると伝えていたが、試合が必要としているものではないと判断した」と語った。