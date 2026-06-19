ポルトガルのメディアがロナウドを批判：「自尊心を持って、今すぐ引退しろ」

サウジアラビアのアル・ナセルとポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドが再び批判されている。2026年W杯「ブラジル・ヨーロッパ」予選の初戦でポルトガルはコンゴ民主共和国と1－1で引き分けた。

本日金曜日、ポルトガルメディアはロナウドを集中砲火した。紙『アポラ』は「キャプテンが批判の的…世論とメディアはスターの失態を許さない」と報じた。

同紙コラムでは、スポルティング・リスボン顧問のヌノ・サラビア氏が「すべてに感謝する。だが、去る時が来た」と背番号7に別れを告げた。

国は彼に多大な恩義を負っているが、一つの時代の終わりを目の当たりにするのは痛ましい」 41歳の彼は、31歳の頃と同じ選手ではない。時間という敵は誰にも容赦せず、特にアスリートに大きな影響を与える」。

代表での絶対的な存在感はもはや過去のものだ。この状況の第一の責任者はクリスティアーノ自身だ。受け入れるのは難しくても、代表引退の時期を認めなかったからだ。

第二の責任者はロベルト・マルティネスだ。彼は移行期を管理する十分な能力や権威を示していない。 ロナウドの心理的・戦術的な影響は今も顕著で、多くの選手が彼に依存し、攻撃が彼中心に組み立てられ、チームは自然さを失っている」。

彼はさらに続けた： 「これは伝説を軽視するのではなく、競技の現実を認めることだ。また、ロナウドの周囲にも責任がある。彼らはまだ彼が一人で代表を背負えると錯覚させているが、それは不可能だ」

そしてこう結んだ。「以上の理由から、私は心から訴えたい。ロナウドはもはや何も証明する必要がない。国民にも、サッカー界にも、自分にも。彼の歴史的地位は永遠に確固たるものだ。登場したときと同じ偉大さで舞台を去る時が来た」。

最後にこう結んだ。「これは彼自身、チームメイト、代表チーム、そして彼を育てたスポルティング・リスボンへの敬意だ。また、サッカーを始め、彼を目標とする子どもたちや、彼を尊敬してきた何百万人ものポルトガル国民のためでもある」。



